Gau-Odernheim: Auftaktsieg in letzter Sekunde

Gradi Nkunga (rechts) gelang das Siegtor. – Foto: Timo Schlitz (Archiv)

Während der Unparteiische abpfiff, versammelte sich alles, was das TSV-Wappen auf der Brust trug, an der Eckfahne. Mit einem 2:1 (1:0) beim SV Auersmacher hat der TSV Gau-Odernheim auch seine zweite Spielzeit in der Fußball-Oberliga erfolgreich eingeläutet. Äußerst glücklich vom Zeitpunkt her, aber hoch verdient nach dem Spielverlauf – so ordnet Trainer Florian Diel den Last-Second-Treffer von Gradi Nkunga ein.

Die Gäste hatten, wegen Trainingsrückstands noch ohne ihren wieder genesenen Kapitän Jakob Friedrich in der Startelf, eine spielbestimmende erste halbe Stunde hingelegt. Somit fand Diel das Führungstor auch „vollkommen verdient“. Es war ein von hinten heraus aufgebauter Angriff, den Noah Juricinec mit einem Diagonalball ankurbelte. Julian Meininger gab die Kugel in den Rückraum zurück, wo Juricinec abzog und traf (30.).

Was die Gau-Odernheimer vorne mit eigenen Einwürfen anstellen wollen, war Inhalt des Abschlusstrainings. Ein ebensolcher landete am zweiten Pfosten bei Benjamin Patschke, der den Ball „technisch überragend“ per Dropkick in die Mitte brachte, wo Gradi Nkunga die Kugel über die Linie bugsierte (90.+6). In Tateinheit mit dem direkt folgenden Schlusspfiff kannte die Freude kein Halten.

Abgefälschtes Gegentor und prompte Reaktion

Luis Breitenbruch aus dem Rückraum, Bobby Edet im Nachsetzen, zudem zwei geblockte Schüsse aus guten Positionen – der TSV hatte auf dieses Tor hingearbeitet. Nach der Führung sah Diel mehr und mehr einen – fair geführten – „Abnutzungskampf“, bei dem seine Elf die Vorentscheidung verpasste. Wieder Edet, Meininger an den Pfosten – das fehlende 2:0 sollte sich rächen. Mit der, wie der TSV-Trainer betont, einzigen Torchance, die nicht mal zwingend eine werden musste, kamen die Platzherren spät zum Ausgleich. Einen in den Rückraum abgewehrten Standard brachte Oliver Bickelmann abgefälscht im Tor unter (84.).

„Die Reaktion war überragend“, sagt Diel, „die Jungs haben die zweite Luft bekommen, direkt wieder Druck gemacht.“ Und die Joker zündeten. Immer wieder zeigt sich, dass eine Schlusself, die der Startelf in nichts nachsteht, spielentscheidend sein kann. „Das war“, schnauft der Chefcoach durch, „ein Spiel, wie man es sich wünscht.“ Ein solches Zustandekommen eines Sieges kann für die Moral viel wert sein.

Rheinhessen-Duell nach Gau-Heppenheim verlegt

Und die wird auf die Probe gestellt, denn das erste Heimspiel wird nur von der Ansetzung her eines sein. Am kommenden Sonntag (15.30 Uhr) geht es auf dem Rasenplatz in Gau-Heppenheim zum Rheinhessen-Duell gegen den SV Gonsenheim. „Ich freue mich, dass Gonsenheim zugestimmt hat“, blickt Diel auf den Spielort, „das hätten sie nicht machen müssen.“ Ob die Mainzer auf dem von Gau-Odernheim favorisierten Naturgeläuf antreten sollten, war clubintern umstritten. Den Liga-Auftakt 2026 hatte der TSV daheim gegen den SVG 1:0 gewonnen.

Bei aller Gau-Heppenheimer Gastfreundschaft – natürlich ist die Hoffnung, dass die nächsten Heimspiele gegen Ahrweiler und TuS Koblenz, die diesen Monat noch anstehen, wieder auf der heimischen Anlage ausgerichtet werden. Dafür müsste der Platz aber einige Male gründlich gewässert und behandelt werden.

TSV Gau-Odernheim: Schmidt – Hofmann (57. Friedrich), Schrod, Nassery – Meininger, Juricinec, Dietrich (57. Schäfer), Zundel – Breitenbruch (78. Kohlstadt) – Hahn (62. Nkunga), Edet (78. Patschke).