Gau-Algesheim will aus Fahrstuhl raus

Gau-Algesheim. Mit einem Heimduell am Kerbefreitag (19.30 Uhr) gegen die SG Harxheim/Gau-Bischofsheim starten die Fußballer von A-Klassen-Aufsteiger SV Gau-Algesheim in die neue Runde. Der neue Coach Michael Taesler (62) ist guter Dinge.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.

Wer sind denn die Gewinner und Verlierer in der Vorbereitung?

Im Großen und Ganzen sehr gut. Wenn auch immer wieder mit wechselndem Personal durch die Urlaubszeit. Die Ergebnisse waren zweitrangig. Natürlich haben der Turniersieg in Weisenau, das Spiel gegen SC Gräselberg (2:2) und auch der Auftritt am Sonntag beim 3:0 in Kreispokal in Gensingen insgesamt gutgetan. Meine Mannschaft und ich freuen uns riesig darauf, dass es losgeht. Positiv stimmt mich, dass die Urlaubszeit bald vorbei ist und dadurch der Kader hoffentlich komplett zur Verfügung steht.

Es gibt keine Verlierer und Gewinner. Es gibt viele Spieler, die eine hohe Trainingsbeteiligung aufweisen, andere müssen aufgrund von Urlaub oder Rückkehr aus Verletzungen noch aufholen. Jeder einzelne hängt sich voll rein.

Welcher Zugang gibt zu den größten Hoffnungen Anlass?

Alle Neuzugänge fügen sich nahtlos ins Gefüge ein, passen menschlich/charakterlich und fußballerisch sehr gut ins Team. Bin mir sicher, dass jeder von ihnen uns weiterhelfen kann und wird. Möchte keinen hervorheben, da alle großes Potenzial besitzen.

Wie wollen Sie Stürmerstar Fabian Commes ersetzen?

Natürlich hinterließ das erst mal eine große Lücke. Mit Lukas Wendel hoffen wir, diese Lücke gefüllt zu haben. Die Mannschaft und ich haben jetzt schon großes Vertrauen in ihn, das er auch schon mehr als ansatzweise gezeigt hat. Er ist bestimmt noch nicht am Zenit angekommen.

Mehr als der Klassenverbleib wäre vermessen als Saisonziel – oder vielleicht doch nicht?

Der Klassenverbleib ist das oberste Ziel – alles Weitere wird die Zukunft zeigen.

Vor allem werden Sie daran arbeiten, dass die SVGA ihr Image als Fahrstuhlmannschaft ablegt und sich dauerhaft in der A-Klasse etabliert, richtig?

Natürlich eilt uns dieser Ruf voraus. Im Rahmen unserer Möglichkeiten wird der gesamte Verein daran arbeiten, diesem Ruf nicht gerecht zu werden. Wichtig ist für mich/ uns, dass alle Jungs Spaß haben, sich wohlfühlen und dadurch regelmäßig dabei sind. Dann kommt der Rest von alleine.

Das Interview führte Michael Heinze.