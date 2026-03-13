Gastspiel in Berlin im Livestream: Setzt der HFC seinen Lauf fort?

Beim BFC Preussen - dem aktuellen Tabellenelften - sind die Hallenser allemal in der Favoritenrolle. Doch Vorsicht ist geboten: In der Hinrunde setzte es mit der 0:1-Heimniederlage gegen den Aufsteiger den ersten großen Rückschlag der Saison. Diesen will die Elf von Robert Schröder am Sonnabend vergessen machen.

