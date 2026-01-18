Gastspiel bei Werder-Reserve: RSV wird vor der Pause überrollt

Auf dem Kunstrasenplatz am Weserstadion war dem RSV die mangelnde Spielpraxis noch anzumerken. Dazu kam ein ohnehin in allen Belangen überlegener Gegner. So lag der SVW schon nach 19 Minuten durch Tore von Safa Yildirim, Princewill Mbock sowie Salim Musah mit 3:0 vorne. In der Folge traten die Hausherren weiter aufs Gaspedal. Routinier Cimo Röcker traf doppelt, Lennart Baum komplettierte schon in Minute 42 das halbe Dutzend. Noch vor der Pause verkürzte Samuel Porquet für den RSV auf 6:1. Der zweite Abschnitt bot wesentlich weniger Höhepunkte. Beide Seiten vollzogen zahlreiche Wechsel. Rotenburg wusste sich wesentlich besser zu wehren und musste keinen weiteren Gegentreffer hinnehmen.