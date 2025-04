Und nun also Peter Cassalette. Ein Präsident, der auszog, die Löwen zu retten – und stattdessen half, sie in den Abgrund zu schieben. Der Mann, der im Rückspiegel ein diplomatisches Händchen erkennt, wo in Wahrheit eine lenkungslose Geisterfahrt stattfand. Der sich rühmt, mit Hasan Ismaik „freundschaftlich“ umgegangen zu sein, als sei das ein Verdienst und kein Fanal.

„Es gehört zur tragischen Folklore des TSV 1860, dass jedes Beben wie ein leises Donnern am Stammtisch beginnt.“