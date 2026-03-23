Gastgeschenke für Pfaff

Dabei begann die Partie für Steinach nach Maß. Nach einem Einwurf der Gäste in der eigenen Hälfte schaltete Philipp Sell gedankenschnell, eroberte den Ball und brachte ihn gefährlich in die Mitte. Dort stand Sebastian Sell völlig frei und ließ sich die frühe Einladung nicht entgehen – die Gastgeber führten und hatten das Momentum zunächst klar auf ihrer Seite.

Dass die Gäste trotz personeller Engpässe mit nur zwei Wechselspielern angereist waren, fiel dabei kaum ins Gewicht. Auch Steinach musste improvisieren, wollte dies aber ebenso wenig als Ausrede gelten lassen. Beide Trainer machten vor und nach der Partie deutlich, dass allein die Spieler zählen, die am Spieltag zur Verfügung stehen.

Doch noch vor dem Seitenwechsel kippte die Partie – und das vor allem, weil Steinach den Gästen gleich mehrfach in die Karten spielte. Zunächst landete ein missglückter Klärungsversuch direkt vor den Füßen von Kilian Pfaff. Der Top-Torjäger des FC Schweina-Gumpelstadt sagte nicht Nein und stellte auf 1:1. Nur wenig später folgte das nächste Präsent: Ein verunglückter Kopfball-Rückpass geriet zur perfekten Vorlage für den Angreifer, der erneut goldrichtig stand und eiskalt vollendete. Innerhalb weniger Minuten hatte Pfaff mit zwei Treffern das Spiel gedreht – und einmal mehr unterstrichen, warum er mit nun 23 Saisontoren die Torjägerliste der Landesklasse 3 anführt.

Nach der Pause blieb Steinach bemüht, lief aber dem Rückstand hinterher. Statt des möglichen Ausgleichs setzte zunächst Schweina den nächsten Nadelstich: Nach einem Eckball stocherte Sebastian Klisa den Ball im dritten Versuch über die Linie und erhöhte auf 3:1. Die Gastgeber steckten jedoch nicht auf. Wenig später verwandelte Philipp Sell einen Foulelfmeter sicher zum 2:3-Anschluss und brachte neue Hoffnung zurück.

In der Schlussphase warf Steinach alles nach vorn. Mit einer Umstellung auf Dreierkette und zusätzlichen Offensivkräften drängten die Hausherren auf den Ausgleich. In der Nachspielzeit wurde es noch einmal brenzlig, als drei Eckbälle in Serie für die Platzherren heraussprangen. Die größte Chance bot sich nach einer Hereingabe von Luca Scheler-Stöhr, als Dominik Liesmann per Kopf abschloss. Doch Schweinas Schlussmann Pascal Holland-Moritz rettete mit einer starken Flugparade den knappen Vorsprung und damit auch den Sieg.

So stand am Ende ein Auswärtserfolg für den FC Schweina-Gumpelstadt, der sich damit nicht nur für die deutliche Hinspielniederlage revanchierte, sondern auch weiter in der Spitzengruppe festsetzt. Fünf Spiele, fünf Siege im Kalenderjahr 2026 – die Mannschaft von Rene Heger bleibt im Aufstiegsrennen voll auf Kurs.

Für Steinach dagegen bleibt die Erkenntnis, dass man gegen starke Gäste durchaus mithalten kann – sich mit zu vielen eigenen Fehlern aber um den Lohn bringt. Besonders bitter: Die entscheidenden Geschenke gingen ausgerechnet an den Mann, den man eigentlich am wenigsten einladen darf – Kilian Pfaff.