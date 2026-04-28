Gastgeschenke am Sonntagmittag...

Am gestrigen Sonntag musste die SG Wyhl/Endingen/Sasbach II beim TV Köndringen II antreten. Das Schlusslicht der Tabelle hatte 1-2 Momente, doch diese wurden nicht genutzt. Am Ende nutze der TV Köndringen seine (plus Gastgeschenke) und gewann absolut verdient.

Die Hausherren waren das spielbestimmende Team und hatten auch 1-2 gute Abschlussmöglichkeiten, welche der SG-Keeper Robin Mäder vereiteln konnte. Dennoch hatte man immer wieder gute Umschaltmöglichkeiten, welche nicht sauber zu Ende gespielt wurden. Generell fehlt diese Präzision im letzten Drittel, samt sauberem Abschluss schon die ganze Saison. Deswegen kann man dies nicht als Glück oder Pech betiteln, sondern schlicht und einfach als mangelnde Qualität. Dies ist keine Anschuldigung, sondern leider eine Tatsache. Man hält als Team zusammen und gibt immer alles. Dass die Reserve eines Landes- und Bezirksligisten Tabellenletzter ist, ist sicherlich kein Ruhmesblatt. Den Jungs, die jedes Wochenende alles versuchen, kann hier kein Vorwurf gemacht werden. Hoffentlich ändert sich dies zur neuen Saison…

In der 26.Spielminute ging der TV Köndringen in Front. Nach verwaister rechter Abwehrseite, konnte ein Spieler zur Grundlinie vordringen, ins Zentrum passen und Reiner locker einschieben. Auch danach konnte Robin Mäder einen guten Save auspacken, ebenso konnte Innenverteidiger Marco Mengoli einen Einschlag auf der Linie retten. Kurz vor der Pause gab es einen berechtigten Foulelfmeter an Lukas Kaufel. Dieser trat an, doch der TV-Torwart konnte den Ball aus dem Eck fischen – bitter. Kurz darauf legte Innenverteidiger Jan Lamprecht einen Sololauf ala Lucio hin. Doch sein Flachschuss auf Höhe des 16ers zischte knapp am langen Pfosten vorbei. Das 1:1 zur Pause hätte gutgetan und Selbstvertrauen freigesetzt, doch so ist der Fußball. Mit dem Pausenpfiff scheiterte der Gastgeber glücklicherweise am Pfosten.

Nach Wiederanpfiff hatte die SG eine Kontersituation, in der man seitlich auf den TV-Schlussmann lief. Doch anstatt die freie Schussbahn zu nutzen, versuchte man einen Querpass welcher abgefangen werden konnte. Auch hier wäre der Ausgleich möglich gewesen. Stattdessen gelang den Hausherren kurz darauf ein Doppelpack und somit die Entscheidung. Auch hier passiert uns das viel zu häufig. Einigermaßen gut im Spiel und dann mehrere Gegentore binnen ein paar Minuten und somit der K.o. Ein kapitaler Fehlpass und eine gut heraus gespielte Aktion führten zu diesen beiden Gegentreffer (54. und 56.). Danach verflachte die Partie, ehe der TVK in der 88.Spielminute Nutznießer eines Gastgeschenks wurde und den 4:0 Endstand erzielen konnte.

Fazit

Alles schon erwähnt...

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)