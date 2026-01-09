Gastgeber & U19 des Titelverteidigers für die Endrunde qualifiziert

Am ersten Turniertag standen die Partien der Mastercard- und S-Kreditpartner-Gruppe (Vorrunde) auf dem Plan. Mit dabei die Mannschaften des diesjährigen Gastgebers FC Germania Lich-Steinstraß, Amicitia Schleiden, V.f.V.u.J. Winden, Sportfreunde Düren, FC Rurdorf, Schwarz-Weiß Düren, Hambacher SV und die U19 des Titelverteidigers 1. FC Düren
Alle Spielberichte hierzu könnt ihr bei uns nachlesen:
Germania Lich-Steinstraß – Amicitia Schleiden 3:0
Germania Lich-Steinstraß: Jansen, Kentzinger, Hermanns, Körfer, Goeres, Yaman, Borell, Hess, Sipakis
Amicitia Schleiden: Heitmann, Cristescu, Auer, Wirz, Nogueira Dias, Hamacher, Döbler, Kunapalasingam, Weiss, Beutler, Jumpertz, Becker
Tore: 1:0 Körfer (9.), 2:0 Borell (12.), 3:0 Hess (13.)
VfVuJ Winden – Sportfreunde Düren 2:0
VfVuJ Winden: Nolden, Esser, Schenk, Botz, Barth, Monath, Mavungu, Turan, Buchendorfer
Sportfreunde Düren: Jösting, Islek, Muminovic, Mbolo, Duman, Teke, Düppengießer, Scheer, Otten, Aye, Khedimi, Gülhan
Tore: 1:0 Monath (2.), 2:0 Mavungu (6.)
FC Rurdorf – Schwarz-Weiß Düren 2:2
FC Rurdorf: Freialdenhofen, Tornow, Nüßer, Schulz, Cynis, Heinrichs, Schönen, Oster, Kisaboyun
Schwarz-Weiß Düren: Sengül, Sengül, Alpullu, Önal, Makridis, Ceka, Darar, Semiz, Cunaku
Tore: 1:0 Schulz (3.), 1:1 Makridis (5.), 1:2 Alpullu (12.), 2:2 Schulz (13.)
Hambacher Spielverein – 1. FC Düren 0:4
Hambacher Spielverein: Kreutz, Wickerath, Ugarte Cárdenas, Peterhoff, Attardo, Thauer, Kallas, van der Linden, Staẞ, Schlößer
1. FC Düren: Hilgers, Rifisch, Pajaziti, Schales, Nzau, Usta, Busi, Tekin, Temür, Alic, Pendolino, Aksoy
Tore: 0:1 Busi (2.), 0:2 Tekin (2.), 0:3 Aksoy (5.), 0:4 Busi (8.)
Amicitia Schleiden – VfVuJ Winden 0:5
Amicitia Schleiden: Heitmann, Cristescu, Auer, Wirz, Nogueira Dias, Hamacher, Döbler, Kunapalasingam, Weiss, Beutler, Jumpertz, Becker
VfVuJ Winden: Nolden, Esser, Schenk, Botz, Barth, Monath, Mavungu, Turan, Buchendorfer
Tore: 0:1 Mavungu (5.), 0:2 Monath (8.), 0:3 Monath (11.), 0:4 Turan (13.), 0:5 Barth (13.)
Schwarz-Weiß Düren – Hambacher Spielverein 0:1
Schwarz-Weiß Düren: Sengül, Sengül, Alpullu, Önal, Makridis, Ceka, Darar, Semiz, Cunaku
Hambacher Spielverein: Kreutz, Wickerath, Ugarte Cárdenas, Peterhoff, Attardo, Thauer, Kallas, van der Linden, Staẞ, Schlößer
Tore: 0:1 Thauer (7.)
Gelb-Rot: Önal (13./Schwarz-Weiß Düren II/Wiederholtes Meckern)
Germania Lich-Steinstraß – VfVuJ Winden 4:1
Germania Lich-Steinstraß: Jansen, Kentzinger, Hermanns, Körfer, Goeres, Yaman, Borell, Hess, Sipakis
VfVuJ Winden: Nolden, Esser, Schenk, Botz, Barth, Monath, Mavungu, Turan, Buchendorfer
Tore: 0:1 Esser (1.), 1:1 Goeres (5.), 2:1 Körfer (7.), 3:1 Hess (10.), 4:1 Yaman (13.)
FC Rurdorf – Hambacher Spielverein 1:3
FC Rurdorf: Freialdenhofen, Tornow, Nüßer, Schulz, Cynis, Heinrichs, Schönen, Oster, Kisaboyun
Hambacher Spielverein: Kreutz, Wickerath, Ugarte Cárdenas, Peterhoff, Attardo, Thauer, Kallas, van der Linden, Staẞ, Schlößer
Tore: 0:1 Attardo (6.), 0:2 Schlößer (8.), 0:3 Attardo (9.), 1:3 Kisaboyun (11.)
Amicitia Schleiden – Sportfreunde Düren 0:2
Amicitia Schleiden: Heitmann, Cristescu, Auer, Wirz, Nogueira Dias, Hamacher, Döbler, Kunapalasingam, Weiss, Beutler, Jumpertz, Becker
Sportfreunde Düren: Jösting, Islek, Muminovic, Mbolo, Duman, Teke, Düppengießer, Scheer, Otten, Aye, Khedimi, Gülhan
Tore: 0:1 Düppengießer (2.), 0:2 Teke (11.)
Schwarz-Weiß Düren – 1. FC Düren 1:7
Schwarz-Weiß Düren: Sengül, Sengül, Alpullu, Önal, Makridis, Ceka, Darar, Semiz, Cunaku
1. FC Düren: Hilgers, Rifisch, Pajaziti, Schales, Nzau, Usta, Busi, Tekin, Temür, Alic, Pendolino, Aksoy
Tore: 1:0 Alpullu (1.), 1:1 Schales (2.), 1:2 Aksoy (6.), 11:3 Aksoy (6.), 1:4 Aksoy (8.), 1:5 Tekin (12.), 1:6 Tekin (13.), 1:7 Pendolino (13.)
Sportfreunde Düren – Germania Lich-Steinstraß 0:6
Sportfreunde Düren: Jösting, Islek, Muminovic, Mbolo, Duman, Teke, Düppengießer, Scheer, Otten, Aye, Khedimi, Gülhan
Germania Lich-Steinstraß: Jansen, Kentzinger, Hermanns, Körfer, Goeres, Yaman, Borell, Hess, Sipakis
Tore: 0:1 Goeres (3.), 0:2 Kentzinger (4.), 0:3 Sipakis (6.), 0:4 Sipakis (8.), 0:5 Hermanns (9.), 0:6 Körfer (12.)
1. FC Düren – FC Rurdorf 2:0
1. FC Düren: Hilgers, Rifisch, Pajaziti, Schales, Nzau, Usta, Busi, Tekin, Temür, Alic, Pendolino, Aksoy
FC Rurdorf: Freialdenhofen, Tornow, Nüßer, Schulz, Cynis, Heinrichs, Schönen, Oster, Kisaboyun
Tore: 1:0 Busi (3.), 2:0 Usta (5.)