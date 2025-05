Gastgeber ohne Druck, Gäste unter Zugzwang

Am Mittwochabend steht für den 1. FC Germania Egestorf-Langreder das nächste richtungsweisende Spiel im Kampf um den Klassenerhalt in der Oberliga Niedersachsen an. Um 18:30 Uhr trifft die Mannschaft von Trainer Boris Besovic im Friedrich-Ebert-Stadion auf den VfV Borussia 06 Hildesheim. Während es für die Gastgeber sportlich um nicht mehr viel geht, zählt für Germania jeder Punkt.