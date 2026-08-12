Gastgeber nach Rückstand fitter und zielstrebiger

Michelfeld II nach Halbzeit-Führung ausgepowert - 32 Grad Celsius, 90-Meter-Platz, kleine treue Zuschauer-Kulisse, beiderseits noch verbesserungswürdiges Spiel-Niveau – Siebter gegen Fünfter der vergangenen Saison – ASV-Reserve mit Saisonziel „Sich wieder in der oberen Tabellenhälfte wiederfinden“

Michelfeld II hatte die erste klare Torchance (Luca Schäffner frei am Fünfer und Torhüter pariert, 4.), dann die Gastgeber (Daniel Förtsch halbrechts im Sechzehner und Torhüter Elias Brunhuber mit einer Glanzparade, 13.), aber die ASV-Reserve ging sehenswert in Minute 20 durch Moritz Dümler in Front. Stephan Wiesneth flankte präzise von links nach innen und der ASV-Rechtsaußen stand aufmerksam in der Box nagelfrei und schoss rechts unten ein. Kurz vor der Halbzeitpause hätten die Gastgeber mindestens auf Unentschieden stellen können, aber Tim Thorandt zielte über das Tor (42.) und Mittelstürmer Daniel Förtsch flach knapp rechts vorbei (45.). Die ASV-Reserve führte knapp und etwas glücklich zur Halbzeitpause.

A-Klasse 5 Erlangen/Pegnitzgrund, Herren 1. Spieltag Sonntag, 9. August 2026, 13 Uhr: SG SV Bieberbach II/FC Wichsenstein II - ASV Michelfeld II 4:1 (0:1) Die einheimische Spielgemeinschaft, die in der letzten Saison vier Punkte gegen Michelfeld II sammelte (3:8-Auswärtsieg und 1:1 in Wichsenstein) trat mit 15 Akteuren an – drei A-Junioren (Jahrgang 2008) standen in der Startelf, einer saß zunächst auf der Bank. Die ASV-Reserve aus der Nördlichen Oberpfalz bot mit Torhüter Elias Brunhuber und Pape Sene (zunächst auf der Ersatzbank) zwei Sommer-Neuzugänge auf - 16 Mann (inklusive Torjäger Marco Wöhrl und Tobias Meisel als Aushilfe plus Nicolas Christl von der „Ersten“ nach fünf Wochen Verletzungspause auf der Bank) waren dabei, einige potenzielle Stammspieler fehlten unter anderem verletzungsbedingt.

Nach dem Seitenwechsel traf die SG (eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Kickern) schnell durch A-Junior Tobias Hobuß (47.) und den fast nicht zu stoppenden Center und Kapitän Daniel Förtsch (halbrechts im Sechzehner in Torjägermanier, 57./auf eine Linksflanke zunächst per Heber über den Torhüter und dann per Abstauber ins leere Tor, 86.) sowie nochmals in Person des am Fünfer-Eck frei stehenden Hobuß auf Klasse-Querpass des ebenfalls ungedeckten Maximilian Hessel in halbrechter Position (90.+2) zum klaren Heimsieg, der sogar noch höher hätte ausfallen können (Hobuß/60. und Förtsch/66. scheiterten an Paraden von ASV-Keeper Elias Brunhuber). Michelfeld II wirkte trotz relativ guter personeller Besetzung in der zweiten Halbzeit (als drei Mann verletzt ausgewechselt werden mussten) insgesamt körperlich und spielerisch nicht auf der Höhe – nur Marco Wöhrl hatte noch eine gute Einschusschance (aus 17 Meter knapp links vorbei, 67.), an Fitness und Spielpraxis (nach nur zwei Testspielen in der Sommervorbereitung mit teilweise neuen Spielern) gilt es zu arbeiten.

Die SG SV Bieberbach II/FC Wichsenstein II gastiert am Samstag, 15. August um 15 Uhr bei der SG FC Thuisbrunn II/SC Egloffstein II (zum Auftakt 3:0 bei der SG FC Betzenstein/SV Bronn verloren). Der ASV Michelfeld II erwartet am Sonntag, 16. August um 13 Uhr die SG Oberes Trubachtal (zum Start am 1. Spieltag 0:5 gegen den Kreisklassen-Absteiger TSV Elbersberg unterlegen).

SR: Dietmar Dresel (TSV Elbersberg, Gruppe Fränkische Schweiz).

Zuschauer: 50 (A-Platz, in Bieberbach).

Tore: 0:1 (20.) Moritz Dümler, 1:1 (47.) Tobias Hobuß, 2:1 (57.) Daniel Förtsch, 3.1 (86.) Daniel Förtsch, 4:1 (90.+2) Tobias Hobuß.

Besondere Vorkommnisse: In jeder Halbzeitpause eine Trinkpause, die Nachspielzeit betrug fünf und vier Minuten.

Gelbe Karte: Meisel (ASV Michelfeld II).

Torchancenverhältnis: 9:3 (zur Halbzeit: 3:2).

Eckballverhältnis: 5:1 (zur Halbzeit: 2:1).

SG SV Bieberbach II/FC Wichsenstein II (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel):

A. Förtsch – Jo. Walter, M. Hutzler, E. Zöberlein (69. Späth), Hobuß, To. Häfner, Engelhardt (46. Pilatus), Herbst, D. Förtsch (90. Hessel), Krüger, T. Thorandt. Nicht eingesetzt: Fett, L. Zimmer.

ASV Michelfeld II (in Klammern: Auswechslungen mit Rückwechsel): Brunhuber - S. Brendel (34. Meisel), C. Neukam, L. Schäffner (46. N. Christl/65. Dümler), Schindler (70. S. Brendel/83. L. Schäffner), Eisend, Dümler (53. N. Brendel), St. Wiesneth, Deml (46. Wöhrl), Eschenweck, Sene (87. Pohl).

(obl)