Gastgeber mit vier Siegen in der Zwischenrunde

Für den RPS-Oberligisten FV Diefflen gab es beim eigenen Hallenturnier, dem 15. Autohaus-Emrich-Cup, in der Vorrunde keinen Srolperstein. Schon das erste Gruppenspiel gegen die Zweite der SG Wadrill/Sitzerath ging mit 9:2 fast zweistellig aus. Auch gegen den vermeintlich schwersten Vorrundengegner SC Reisbach, der in der Schröder-Saarlandliga spielt, gab es einen deutlichen 6:2-Triumph. Beim 8:2-Sieg über den Landesligisten SSV Pachten lag der Turnierfavorit zwar schnell mit 0:2 hinten, doch am Ende sprang noch ein deutlicher Erfolg raus. Gegen den Kreisligisten FV Schwarzenholz schien die Luft etwas raus gewesen zu sein, so dass mnan sich mit einem 2:0-Sieg begnügen musste. "Wir wollen beim eigenen Turnier weit kommen, wir streben ja die Masters-Qualifikation an. Da stehen wir nach den ersten Turnieren ganz gut, das ist klat unser Ziel. Wir treffen nun in der Zwischeneunde auf stärkere Gegner, das ist ja auch im Hinblick aufs Masters wichtig, sich gegen solche Teams zu beweisen. Am Freitag kommt Chris Haase und Stevrn Gross zurück, dafür wird Jannis Holbach fehlen.", sagte Spieler Fabian Poss, der den urlaubenden Trainer Thomas Hofer vertritt.