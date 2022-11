Gastgeber im Aufwind: VfB-Zweite entscheidet Nordderby für sich Hohenlinden zeigt sich verbessert

Einen schönen Jahresabschluss fabrizierte sich die VfB-Reserve mit dem Derbysieg. „Hohenlinden hat sich aber ganz anders präsentiert als bei unserem 6:1-Sieg in der Vorrunde.

Forstinning – „Sie haben kämpferisch gut mitgehalten“, lobte Forstinnings Co-Trainer Markus Kammermaier den Kontrahenten. Aber am Ende hätte der VfB verdient gewonnen. „Wir haben unsere aufsteigende Form bestätigt. Und greifen nach der Winterpause wieder an.“

Ähnlich sah die Partie auch SVH-Abteilungsleiter Falk Hüniger: „Wir haben uns gewehrt gegen die Niederlage. Es war kämpferisch in Ordnung. Vielleicht wäre es anders ausgegangen, wenn wir 15 Minuten vor Schluss einen Handelfmeter bekomme hätten.“ Den Spielausgang bezeichnete aber auch Hüniger als verdient. Jakob Kistler hatte den VfB mit einem Freistoß von der Strafraumkante in Führung gebracht (23.), Kilian Dirscherl traf kurz nach Seitenwechsel gegen eine in dieser Aktion unsortierte SVH-Abwehr zum 2:0 (48.). (arl)

Forstinning II: Dunker, Grasser Spielertrainer., Süßmeier, Dirscherl K., Böhm, Kistler L. + J., Harecker, Vehapi, Hensel, Zollner, Schuh, Grasser, Eisenreich. – SV Hohenlinden: Muzillo G., Frick, Ittlinger, Yayla, Roß, Kaygisiz A. + Y., Ficklscherer, Rathke, M. Baum, Prünster, Bauer, Ertl, Tödter, N. Haberl, S. Baum.