Gastgeber halten Tempo hoch SV Menningen: Klarer Sieg im Nachholspiel gegen Rissenthal

Der SV Menningen hat sich am Dienstagabend im Nachholspiel der Kreisliga Untere Saar gegen den SV Rissenthal deutlich mit 7:1 (3:1) durchgesetzt. Die Führung der aMerziger resultierte aus einem von Georg Sonniet verwandeten Foulelfmeter(10.), den die Gäste aus dem Losheimeg Gemeindeteil durch Felix Hero (18.) noch ausgleichen konnte. Serhat Nas brachte sein Team in der 30. Minute mit einem direkt verwandelten Freistoss erneut in Führung und er sorgte auch für den 3:1-Paisenstand (38.). Im zweiten Durchgang waren die Gastgeber dann eindeutig überlegen, die Gäste konnten sich bei Torwart Fabian Kratz bedanken, dass sie nur noch vier weitere Gegentreffer kassierwn mussten. Sonnier (58.), Ferzad Osman (65.), Jason Kiefer (71.) und Rafat Alsayed (79.) erhöhten noch bis zum 7:1-Endstand.