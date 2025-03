Gastgeber gleicht zweimal Rückstand aus

Nach einer Stunde Spielzeit erzielte Torjäger Karl-Moritz Fettkenhauer mit seinem

18. Saisontreffer die Führung für die Gäste. Der Treffer rief wegen eines vermeidliches Foulspiels einige Debatten beim Gastgeber hervor. Der TV Bohmte antwo

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

rte mit wütenden Angriffen und hatte in der 65. Minute Glück, als ein Alfhausener Spieler den Ball bei einem Klärungsversuch zum 1:1 ins eigene Tor beförderte. Eine Viertelstunde vor dem Ende des Spiels gingen die Gäste durch Jonathan Müller erneut in Führung. Er verwandelte einen Eckball freistehend per Kopf. Damit war die Entscheidung im Topspiel noch nicht gefallen. Drei Minuten vor dem Spielende gelang dem kurz zuvor eingewechselten Jannik Köster der viel umjubelte Ausgleich.

Kurz nach seiner Einwechslung traf Jannik Köster zum 2:2-Ausgleich. – Foto: Fupa

In der Schlußphase war alles möglich, aber das Endergebnis von 2:2 geht in einem teilweise hochklassigen und jederzeit spannenden Spiel in Ordnung. Es bleibt im Vierkampf um die Meisterschaft spannend und beide Teams werden bis zum Ende der Saison eine wichtige Rolle im Aufstiegsrennen spielen. Der TV Bohmte 01 hat gegenüber dem SV Alfhausen zwei und dem FC 09 Bramsche einen Punkt Rückstand, allerdings auch ein Spiel weniger ausgetragen. Der TV Bohmte trifft am kommenden Samstag beim stark abstiegsbedrohten SV Grafeld an. Der SV Alfhausen spielt beim SC Rieste.