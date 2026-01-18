Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Denzlinger Spieler Neven Ivancic (von links), Levin Zimmermann, Dustin Jund, Christian Cernenchi und Julde Riggenmann bejubeln ihren Turniererfolg. – Foto: Sebastian Ehret
Gastgeber FC Denzlingen triumphiert bei Denzlinger Nacht
Im Finale der 34. Denzlinger Nacht ist auch die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal chancenlos.
Mit fünf Siegen marschiert das Oberligateam des Ausrichters FC Denzlingen durch das eigene Hallenfußballturnier. Im Finale der 34. Denzlinger Nacht ist auch die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal chancenlos.
13 Männer- und sechs Frauenteams gingen beim Turnier in der Denzlinger Schulsporthalle an der Stuttgarter Straße an den Start. Etwa 200 Zuschauer verfolgten den abwechslungsreichen Budenzauber und spendeten attraktiven Spielszenen immer wieder Beifall. Mehr als neun Stunden lang rollte der Ball. Im Frauen- und im Männerwettbewerb fielen insgesamt 151 Tore. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.