Gastgeber FC Denzlingen triumphiert bei Denzlinger Nacht

Mit fünf Siegen marschiert das Oberligateam des Ausrichters FC Denzlingen durch das eigene Hallenfußballturnier. Im Finale der 34. Denzlinger Nacht ist auch die SpVgg. Gundelfingen/Wildtal chancenlos.

13 Männer- und sechs Frauenteams gingen beim Turnier in der Denzlinger Schulsporthalle an der Stuttgarter Straße an den Start. Etwa 200 Zuschauer verfolgten den abwechslungsreichen Budenzauber und spendeten attraktiven Spielszenen immer wieder Beifall. Mehr als neun Stunden lang rollte der Ball. Im Frauen- und im Männerwettbewerb fielen insgesamt 151 Tore. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.