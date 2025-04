Gastfreundschaft aber keine Gastgeschenke

Die Begegnung begann mit einer 15 minütlichen Verspätung, da die Mannschaft aus der Rosenstadt mit einer Buspanne an der Raststätte „Teufelstal“ festsaßen. Der SV Blau-Weiß ‘90 sprang spontan ein und holten Mensch und Material mit vier Kleinbussen in den Sportpark. So konnte die Partie fast wie geplant stattfinden.

Geplant hatten die Orlastädter auf ihre Tugenden zurückzukehren und als Einheit um den Heimsieg zu kämpfen. Blau-Weiß ‘90 übernahm die Initiative im Spiel mit Ballbesitz, kam aber zunächst wenig in die gefährliche Zone. Wenn das gelang, dann waren weite Bälle der Ausgangspunkt. Maxim Engler setzt sich auf der linken Seite durch, seine Flanke findet im Zentrum Bernhard Grimm, der von seinen Bewachern „vergessen“ wurde, aber der Flugkopfball streicht knapp über die Querlatte (7.). Mit der nächsten Möglichkeit spielt Theodor Mohorn den Ball Jonas Wahl perfekt in den Lauf, aber beim Abschluss fehlte noch die Feinjustierung und der Ball geht wieder über den Querbalken (10.). Die Preussen standen stabil in der Defensive und konnten die Neustädter Angriffe gut weg verteidigen. Standards blieben in dieser Phase eine gefährliche Alternative. Ein Eckball war dann Ausgangspunkt für die nächste sehr gute Neustädter Möglichkeit. Debütant im Tor der Rosenstädter, Gath faustet den zwar aus dem 5-Meterraum, aber zu kurz. Jonas Wahl köpft den Ball zurück und Robin-Lee Engler trifft aus abseitsverdächtiger Position, ebenfalls per Kopf zur Neustädter Führung (1:0, 21.). Bad Langensalza spielte gut mit und lauerte auf Neustädter Fehler. Blau-Weiß ‘90 verliert im Vorwärtsgang den Ball, die Preußen reagieren schnell und kommen im Umkehrspiel mit drei Angreifern auf drei Abwehrleute zu. Schack schlenzt den Ball aus 18 Metern nur um Haaresbreite am Pfosten vorbei (32.). Jonas Wahl hat dann die nächste Neustädter Möglichkeit, als er sich den Ball erkämpft und an seinem Gegenspieler vorbeigeht, seine Eingabe verpassen am zweiten Pfosten die mitgelaufenen Robin-Lee Engler und Collin Schröter nur um Haaresbreite (35.). In der nächsten Szene ein schulbuchmäßiger Angriff über die linke Seite. Jonas Wahl läuft zur Grundlinie, passt zurück in den Rücken der Abwehr, wo der Schuss von Robin-Lee Engler gerade noch abgeblockt werden konnte (36.). Praktisch mit dem Pausenpfiff zieht sich Schiedsrichter Metz den Unmut der Hausherren auf sich, als er erst ein Foul im Mittelfeld übersieht und dann die vorangegangene Abseitstellung von Reinhold nicht ahndet, der mit einem sehenswerten Torschuss den Ausgleich markiert (1:1, 45).

Mit der zweiten Halbzeit begann das Spiel praktisch von vorn. Die Orlastädter betrieben viel Aufwand, um ein Tor zu erzielen, waren aber wie so oft in der Vergangenheit nicht effektiv genug. Um die Angriffsbemühungen zu erhöhen, kam Elia Walther aufs Feld. Zunächst bekommt erneut Jonas Wahl, nach Zuspiel von Robin-Lee Engler, die Gelegenheit, aber sein Schuss dreht sich knapp vom zweiten Pfosten weg (54.). Die Preussen kamen über Fernschild, der Linz in Szene setzt, aber sein Schuss geht über den Neustädter Kasten (58.). Im Gegenzug ist Bernhard Grimm durchgebrochen und wird kurz vor der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Den fälligen Freistoß kann Gath aber entschärfen (58.). Jürgen Walther brachte mit Josia Walther noch mehr Offensivpower aufs Spielfeld. Bad Langensalza war noch ein wenig ungeordnet und Steven Simon schickt mit einem langen Pass Elia Walther, der mit seinem Heber über Torhüter Gath zur erneuten Neustädter Führung trifft (2:1, 63.). Das Spiel war damit aber noch lange nicht entschieden. Bad Langensalza sucht weiter den Torerfolg, um nicht mit leeren Händen da zu stehen. Aber auch die Orlastädter suchten weiter nach der Entscheidung. Peter Wittwer sieht im Zusammenspiel Josia Walther, dessen Möglichkeit das Ziel nur ganz knapp verfehlt (69.). Die Schlussphase blieb spannend. Erst setzt Elia Walther das Spielgerät auf den Querbalken (82.), dann fast noch der LuckyPunch der Preussen, als Linz in der Nachspielzeit, nach dem Freistoß am höchsten steigt und den Ball per Kopf an den Innenpfosten setzt (91.). Im Gegenzug dann die Entscheidung Franz Wietasch erkämpft sich den Ball, der Presschlag kommt zu Elia Walther, der weiter zu Jonas Wahl und der junge Kerl behält im Laufduell die Übersicht und trifft zum Endstand (3:1, 94.).