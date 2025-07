Gaste-Hasbergen II: Mit Spielidee und Teamgeist Richtung Mallorca

Für die neue Spielzeit hat sich die Mannschaft viel vorgenommen. Seit Anfang Juli läuft die Vorbereitung, neben Training und Testspielen standen vor allem strukturelle und zwischenmenschliche Aspekte im Vordergrund. „Höhepunkte sind und waren sicherlich die Jahreseröffnung und die generelle Neustrukturierung des Mannschaftszusammenlebens“, so Radwan. Fix terminiert sind bereits Planwagenfahrt, Weihnachtsfeier, gemeinsame Saunagänge und Teambuilding-Events. Sportlich wartet unter anderem das Derby gegen den SV Hellern sowie Partien gegen Portuges und Haste.

Eine zentrale Stärke der Mannschaft sieht Radwan in der Breite und im gemeinsamen Anspruch an Entwicklung: „In unserer Mannschaft trägt jeder etwas zum Erfolg auf und neben dem Platz bei. Was aber generell für eine Mannschaft in der zweiten Kreisklasse hervorgehoben werden muss, ist, dass die Jungs auch den Anspruch haben, sich zu entwickeln.“ Dabei verfolgt das Trainerteam für jeden Spieler individuelle technische und taktische Profilziele.