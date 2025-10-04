 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
Symbolbild © Jens-Peter Kauer
Gassmann und Müller als Protagonisten

Teaser KLA DILLENBURG: +++ Heimteams belohnen Aufholjagden in der Fußball-A-Liga Dillenburg: Obere Dill ringt Driedorf nieder, Merkenbach punktet nach 0:2 gegen Ballersbach noch +++

Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg ringt die SG Obere Dill den TuS Driedorf am Donnerstagabend mit 3:1 (1:1) nieder. Der FC Merkenbach holt nach einem 0:2-Rückstand gegen den TSV Ballersbach noch ein 2:2.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

Aufrufe: 04.10.2025, 12:23 Uhr
