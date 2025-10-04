Gassmann und Müller als Protagonisten

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg ringt die SG Obere Dill den TuS Driedorf am Donnerstagabend mit 3:1 (1:1) nieder. Der FC Merkenbach holt nach einem 0:2-Rückstand gegen den TSV Ballersbach noch ein 2:2.