Gaspar rückt eine Jahrgangsstufe tiefer – Dzaferovic übernimmt U17

Beim 1. FC Düren werden die Karten in der Talentschmiede neu gemischt: U17-Coach Tobias Gaspar wechselt freiwillig zur U16, seinen Posten erbt Nihad Dzaferovic.

Tobias Gaspar, der die U17 in der Bezirksliga betreut hat, übernimmt zur neuen Saison den 2010er Jahrgang des Regionalliga-Absteigers. „Ab dem Sommer werde ich die Verantwortung für die 2009er Mannschaft auf eigenen Wunsch abgeben“, erklärt der B-Lizenz-Inhaber. „Ab sofort werde ich die Leitung des 2010er Jahrgangs übernehmen – darauf freue ich mich unglaublich!“

Dzaferovic kommt von Wegberg-Beeck

Neuer Chef an der Seitenlinie der U17 wird Nihad Dzaferovic. Dzaferovic arbeitete zuletzt in der Nachwuchsabteilung des FC Wegberg-Beeck, war Jugendtrainer bei Alemannia Aachen und soll den ältesten B-Junioren-Jahrgang der Dürener weiterentwickeln. Die U16, die Gaspar künftig trainiert, landete in der abgelaufenen Spielzeit auf Rang 7 der Bezirksliga Staffel 2 (31 Punkte).