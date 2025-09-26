Gasmi warnt vor Bruchhausen-Vilsen: "Die Ergebnisse täuschen"

Der 1. FC Wunstorf geht mit Rückenwind in den neunten Spieltag der Landesliga Hannover. Nach zuletzt zwei überzeugenden Siegen gegen den TSV Godshorn (4:1) und BW Tündern (3:0) möchte die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi am Samstag gegen Aufsteiger SV Bruchhausen-Vilsen den dritten Erfolg in Serie einfahren.

„Natürlich möchten wir den dritten Sieg in Folge einfahren und die insgesamt positiven Ergebnisse im September mit einem weiteren Erfolg abschließen“, sagte Gasmi vor der Partie. „Dennoch gilt: Um erfolgreich zu sein, müssen wir in jeder Partie hundert Prozent abrufen. Einsatz und Wille sind die Grundlage. Ohne diese Tugenden wird es für jede Mannschaft in dieser Liga schwer.“

Die Tabelle unterstreicht den Aufwärtstrend: Mit 13 Punkten aus acht Spielen ist Wunstorf auf Rang sechs vorgerückt und steht punktgleich mit Bavenstedt nur einen Zähler hinter dem vierten Platz. Doch Gasmi warnt davor, den kommenden Gegner am Tabellenstand zu messen.

Der SV Bruchhausen-Vilsen rangiert mit drei Punkten aktuell auf Platz 15. Doch der Blick auf das Restprogramm zeigt: Der Aufsteiger hat gegen ein wahres Hammer-Startprogramm ankämpfen müssen. „In den letzten Wochen haben sie gegen die aktuellen Top-Teams der Liga gespielt – darunter die Plätze eins bis fünf“, erinnert Gasmi.

Auch beim jüngsten 2:5 gegen Spitzenreiter STK Eilvese zeigte Bruchhausen-Vilsen offensive Qualität und trotzte den Gästen trotz Unterzahl nach früher Roter Karte lange Zeit. In sechs von sieben Spielen traf das Team mindestens einmal. „Das zeigt ihre Qualität“, betont Gasmi.

„Wollen unsere Stärken auf den Platz bringen“

Für seine eigene Mannschaft fordert Gasmi daher volle Fokussierung: „Unser Fokus liegt ganz klar darauf, mit voller Konzentration, Leidenschaft und Disziplin in dieses Spiel zu gehen. Wir wollen unsere Stärken auf den Platz bringen und so die Grundlage für den nächsten Erfolg legen.“

Besonders das in den letzten Wochen wiedererstarkte Mittelfeld um Kapitän Zeki Dösemeci sowie die stabile Defensive gaben zuletzt Anlass zur Hoffnung. Auch Xelat Atalan zeigte sich mit fünf Treffern in drei Spielen in Topform.