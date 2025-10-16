Gasmi-Elf gastiert bei kampfstarkem SV Iraklis Hellas

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Nach dem überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Halvestorf-Herkendorf steht der 1. FC Wunstorf am Sonntag vor der nächsten anspruchsvollen Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi ist beim SV Iraklis Hellas Hannover zu Gast – ein Gegner, der in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen hat, dass er auch den Favoriten gefährlich werden kann.

„Iraklis Hellas ist eine Mannschaft mit viel Erfahrung und starken Charakteren. Sie sind immer schwer zu bespielen“, sagte Gasmi vor der Partie. Tatsächlich haben die Hannoveraner bereits Teams aus dem oberen Tabellendrittel wie Ramlingen-Ehlershausen und Krähenwinkel-Kaltenweide geärgert. Robust im Zweikampf, gleichzeitig technisch sauber und offensiv gefährlich – diese Mischung macht den SV Iraklis zu einem unangenehmen Gegner. So., 19.10.2025, 15:00 Uhr SV Iraklis Hellas Hannover Iraklis Hell 1. FC Wunstorf FC Wunstorf 15:00 PUSH

Dass die Mannschaft auch nach Rückschlägen gefährlich bleibt, zeigte sich zuletzt beim 2:6 gegen Eilvese, als sie trotz klarer Niederlage mehrfach zu Chancen kam. Joshua Robin Tawahen und Evangelos Papaefthimiou erzielten die beiden Treffer für den Tabellen-13. Der 1. FC Wunstorf reist dagegen mit breiter Brust nach Hannover. Nach drei Siegen in Folge und 13 Toren in diesen Spielen hat die Gasmi-Elf den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt. Mit 22 Punkten liegt der FC auf Rang vier, punktgleich mit Ramlingen-Ehlershausen und nur einen Zähler hinter Tabellenplatz drei.