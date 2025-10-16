Gasmi-Elf gastiert bei kampfstarkem SV Iraklis Hellas

Nach dem überzeugenden 5:0-Heimsieg gegen Aufsteiger Halvestorf-Herkendorf steht der 1. FC Wunstorf am Sonntag vor der nächsten anspruchsvollen Aufgabe. Die Mannschaft von Trainer Naim Gasmi ist beim SV Iraklis Hellas Hannover zu Gast – ein Gegner, der in dieser Saison bereits mehrfach bewiesen hat, dass er auch den Favoriten gefährlich werden kann.
„Iraklis Hellas ist eine Mannschaft mit viel Erfahrung und starken Charakteren. Sie sind immer schwer zu bespielen“, sagte Gasmi vor der Partie. Tatsächlich haben die Hannoveraner bereits Teams aus dem oberen Tabellendrittel wie Ramlingen-Ehlershausen und Krähenwinkel-Kaltenweide geärgert. Robust im Zweikampf, gleichzeitig technisch sauber und offensiv gefährlich – diese Mischung macht den SV Iraklis zu einem unangenehmen Gegner.
Dass die Mannschaft auch nach Rückschlägen gefährlich bleibt, zeigte sich zuletzt beim 2:6 gegen Eilvese, als sie trotz klarer Niederlage mehrfach zu Chancen kam. Joshua Robin Tawahen und Evangelos Papaefthimiou erzielten die beiden Treffer für den Tabellen-13.
Der 1. FC Wunstorf reist dagegen mit breiter Brust nach Hannover. Nach drei Siegen in Folge und 13 Toren in diesen Spielen hat die Gasmi-Elf den Anschluss an die Spitzengruppe hergestellt. Mit 22 Punkten liegt der FC auf Rang vier, punktgleich mit Ramlingen-Ehlershausen und nur einen Zähler hinter Tabellenplatz drei.
„Meine Jungs sind aktuell in einer guten Verfassung, sie setzen unsere Trainingsinhalte sehr gut um“, lobte Gasmi. Besonders die neu gefundene Balance zwischen Offensive und Defensive hebt der Coach hervor. „Momentan haben wir eine gute Balance gefunden, und darauf können wir aufbauen. Aber klar ist auch: Am Wochenende gehört mehr dazu. Wir müssen wieder an unsere Grenzen gehen, das Spiel annehmen und maximal fokussiert auftreten.“
In der Tabelle trennen beide Teams elf Punkte. Doch Gasmi warnt vor falscher Sicherheit: „Die Tabelle täuscht ein Stück weit, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“ Für Wunstorf gilt es, den positiven Trend fortzusetzen – und mit einem weiteren Erfolg die Position in der Spitzengruppe zu festigen. Für Iraklis wiederum ist das Duell eine Gelegenheit, sich nach dem Dämpfer in Eilvese zu rehabilitieren und den Abstand zu den Abstiegsrängen zu vergrößern.