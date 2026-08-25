Gashi-Sechserpack! Rönneburg II startet furios Spielfrei zum Auftakt, dann ein Kantersieg: FSV Harburg-Rönneburg II ist mit einem 9:0 bei SVS Mesopotamien II in die Saison gestartet. Trainer Hakan Kanbay war entsprechend zufrieden. von red · Heute, 17:17 Uhr · 0 Leser

Guter Auftakt für den FSV. – Foto: IMAGO IMAGES

Der FSV Harburg-Rönneburg II hat seinen verspäteten Saisonstart eindrucksvoll genutzt. Nach dem spielfreien Auftakt wegen des Rückzugs von Moorburg gewann die Mannschaft von Hakan Kanbay beim SVS Mesopotamien II deutlich mit 9:0. Mann des Tages war Samuel Gashi, der gleich sechsmal traf.

Gashi stellte die Weichen früh auf Sieg. Mit Treffern in der 13., 15. und 26. Minute schnürte er schon vor der Pause einen lupenreinen Dreierpack und sorgte für die 3:0-Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel legten Luca Rouven Zacharias (46.) und Alan Yakin (56.) nach, bevor Gashi mit drei weiteren Toren (61., 72., 78.) seine starke persönliche Bilanz ausbaute. Muhammed Topcu traf in der 75. Minute zum zwischenzeitlichen 8:0. Kanbay sieht sein Team auf Kurs Für Rönneburg II war es das erste Pflichtspiel der neuen Kreisklassen-Saison. Kanbay ordnete den Auftritt entsprechend ein: „Letzte Woche hatten wir leider spielfrei, weil ja Moorburg sich zurückgezogen hatte. Und für uns war es dieses Wochenende jetzt das erste Spiel - und das relativ erfolgreich. Ich bin zufrieden.“