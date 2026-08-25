Gashi-Sechserpack! Rönneburg II startet furios

Der FSV Harburg-Rönneburg II hat seinen verspäteten Saisonstart eindrucksvoll genutzt. Nach dem spielfreien Auftakt wegen des Rückzugs von Moorburg gewann die Mannschaft von Hakan Kanbay beim SVS Mesopotamien II deutlich mit 9:0. Mann des Tages war Samuel Gashi, der gleich sechsmal traf.
Gashi stellte die Weichen früh auf Sieg. Mit Treffern in der 13., 15. und 26. Minute schnürte er schon vor der Pause einen lupenreinen Dreierpack und sorgte für die 3:0-Halbzeitführung. Nach dem Seitenwechsel legten Luca Rouven Zacharias (46.) und Alan Yakin (56.) nach, bevor Gashi mit drei weiteren Toren (61., 72., 78.) seine starke persönliche Bilanz ausbaute. Muhammed Topcu traf in der 75. Minute zum zwischenzeitlichen 8:0.
Für Rönneburg II war es das erste Pflichtspiel der neuen Kreisklassen-Saison. Kanbay ordnete den Auftritt entsprechend ein: „Letzte Woche hatten wir leider spielfrei, weil ja Moorburg sich zurückgezogen hatte. Und für uns war es dieses Wochenende jetzt das erste Spiel - und das relativ erfolgreich. Ich bin zufrieden.“
Der Trainer verschwieg nicht, dass ein Saisonauftakt selten komplett reibungslos läuft, blickte aber positiv auf den Start: „Die Jungs haben dafür das erste Spiel jetzt der Saison. Am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen holprig. Aber trotzdem gut gemeistert. Und das ist genau der Weg, den wir gehen wollen.“
Mit dem 9:0 springt Rönneburg II nach einem Spiel auf Platz fünf der Kreisklasse Hamburg, Gruppe 12. Vor dem FSV stehen nur Teams, die bereits zweimal gespielt haben. Mesopotamien II wartet dagegen nach zwei Partien noch auf den ersten Punkt und steht bei 0:11 Toren.
SVS Mesopotamien II - FSV Harburg-Rönneburg II 0:9
Tore: 0:1 Samuel Gashi (13.), 0:2 Samuel Gashi (15.), 0:3 Samuel Gashi (26.), 0:4 Luca Rouven Zacharias (46.), 0:5 Alan Yakin (56.), 0:6 Samuel Gashi (61.), 0:7 Samuel Gashi (72.), 0:8 Muhammed Topcu (75.), 0:9 Samuel Gashi (78.)
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