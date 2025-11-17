Gashi / Arifi: Interimsduo wird zur Walburgskirchener Dauerlösung

Der TuS Walburgskirchen war ein Klub, der im Rottal polarisiert. Namhafte Spieler wurde in den kleinen Ortsteil der Marktgemeinde Tann gelockt und sorgten dafür, dass der Dorfverein 2022 den Sprung in die Bezirksliga schaffte. Dort spielten die Rot-Blauen eine gute Premieren-Saison und wurden Rangsiebter, ehe es den großen Knall gab und der überraschende Rückzug von der Bezirksbühne erklärt wurde. Seither spielt der Verein wieder in der A-Klasse und hat keine wirklichen Ambitionen, wieder weiter nach oben zu kommen. "Bei uns steht der Spaß am Fußball im Vordergrund", sagt Laurend Gashi , der für die Kaderplanung zuständig ist und seit dem Rückzug von Coach Maximilian Camin gemeinsam mit Shpend Arifi das Team betreut. In der A-Klasse Pfarrkirchen überwintern die TuS-Kicker auf einen ordentlichen fünften Tabellenplatz.

"Wir sind zufrieden. Nach einem holprigen Saisonstart haben wir uns deutlich stabilisiert. Sechs unserer letzten sieben Partien konnten wir siegreich gestalten", freut sich Gashi, der nicht nur deshalb weiterhin mit Arifi das Sagen haben wird. "Es läuft gut und keiner kennt die Mannschaft besser wie wir. Die Meinung von Shpend ist mir sehr wichtig und wir agieren als gleichberechtigtes Gespann. Er weiß und respektiert, dass ich schon länger im Boot sitze. Wir werden uns immer sehr schnell einig und die Zusammenarbeit zwischen uns läuft sehr harmonisch ab. Sphend nimmt mir viel Arbeit ab und ich bin sehr froh, dass es in dieser Konstellation weitergeht", meint der 22-Jährige, dessen Team nur zwei Punkte hinter dem Gemeinderivalen und Kreisklassen-Absteiger SG Tann, der den dritten Platz belegt, zurückliegt. Die ersten beiden Ränge sind an den DJK-SV Taubenbach und die TSG Postmünster vergeben, die sich vom Rest des Feldes abgesetzt haben und sich den Titel unter sich ausmachen werden.