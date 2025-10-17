Gartz will Spitze verteidigen – Verfolger Strausberg in Lauerstellung

Der 7. Spieltag der Landesklasse Nord hält Spannung in allen Tabellenregionen bereit. Blau-Weiß Gartz will seine Position an der Sonne behaupten, während Verfolger Strausberg in Prenzlau den Druck hochhält.

Der Spieltag beginnt am heutigen Freitag mit einem Duell der Gegensätze. Der Birkenwerder BC 1908 tankte beim 3:1 gegen Klosterfelde II Selbstvertrauen. Loris Hagendorf und Eric Stephan trafen, Lukas Bruhn sorgte mit einem Eigentor und einem Tor auf der anderen Seite für eine kuriose Partie. Nun kommt mit dem TuS Sachsenhausen II ein Spitzenteam. Die Mannschaft gewann zuletzt mit 1:0 gegen den SC Oberhavel Velten – Christopher Groll entschied das Spiel kurz nach der Pause. Während Birkenwerder im Abstiegskampf wichtige Punkte braucht, will Sachsenhausen II seine Serie fortsetzen und sich in der Spitzengruppe festsetzen. ---

Für Aufsteiger Klosterfelde II war das 1:3 in Birkenwerder ein Rückschlag. Sebastian Huger sah zudem die Gelb-Rote Karte und fehlt gesperrt. Trainer Franz Roosch hofft auf eine Reaktion. Gegner SV Oberkrämer 11 verlor zuletzt klar mit 1:4 in Joachimsthal. Philip Pfefferkorn hatte die frühe Führung erzielt, doch danach trafen Julius Schneider, Sebastian Temma zweimal und Moritz Fedder für den Gegner. Beide Teams stehen unter Druck: Klosterfelde braucht dringend Punkte im Kampf gegen den Abstieg, Oberkrämer will nach drei Niederlagen aus acht Spielen wieder Kurs nach oben nehmen. ---

Der SC Victoria Templin verlor zuletzt in Wandlitz ein turbulentes Spiel mit 2:3. Amon Vetter scheiterte zunächst per Foulelfmeter an Florian Schweitzer, bevor Quintin Schönherr per Strafstoß traf. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Lucas Prächnatz reichte es trotzdem nicht zum Punkt. Nun geht es gegen Oberhavel Velten, das nach dem 0:1 beim TuS Sachsenhausen II ebenfalls Wiedergutmachung sucht. Beide Teams liegen mit acht bzw. neun Punkten im Mittelfeld – ein Sieg wäre für beide ein wichtiger Schritt, um den Anschluss an die vorderen Ränge zu wahren. ---

Wriezen steht mit drei Punkten am Tabellenende und kassierte zuletzt beim 0:5 in Prenzlau eine deutliche Niederlage. Enrico Bressel, Luis Hötzmann, Lukas Theel, Max Verhülsdonk und Florian Redmann trafen für den Gegner, zudem sah Wesllen Savaris Lopes Gelb-Rot. Auch Ahrensfelde II hat Sorgen: Beim 0:2 in Schönow verlor das Team früh Marcel Schlee per Roter Karte. In Unterzahl hielt man lange dagegen, ehe Dennis Aerts und Michel Seckler für den Gegner trafen. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht schon früh in der Saison den Anschluss zu verlieren. ---

Rot-Weiß Prenzlau präsentierte sich zuletzt in Torlaune. Beim 5:0 gegen Wriezen trafen Enrico Bressel, Luis Hötzmann per Elfmeter, Lukas Theel, Max Verhülsdonk und Florian Redmann. Nun wartet mit dem FC Strausberg der bislang ungeschlagene Tabellenzweite, der seine weiße Weste verteidigen will. Strausberg hat in sechs Spielen erst zwei Gegentore kassiert und beeindruckt mit Konstanz und Disziplin. Prenzlau dagegen will die Euphorie des Kantersiegs nutzen, um dem Favoriten Paroli zu bieten und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen. ---

Der 3:2-Sieg gegen Templin war für Wandlitz ein Befreiungsschlag. Steffen Philipp Hennig und Roman Schmidt mit zwei Treffern sorgten für den Erfolg. Nun empfängt das Team den BSV Rot-Weiß Schönow, der nach dem 2:0 gegen Ahrensfelde II weiter oben mitmischt. Dennis Aerts traf vom Punkt, Michel Seckler sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand. Schönow will mit einem weiteren Sieg den Druck auf die Spitze erhöhen, während Wandlitz die Chance wittert, den Schwung mitzunehmen. ---

Spitzenreiter Blau-Weiß Gartz musste sich zuletzt beim 1:1 gegen Lunow/Oderberg mit einem Remis begnügen. Philip Baier hatte die Gäste in Führung gebracht, Marian Mecklenburg glich per Foulelfmeter aus. Der FSV Schorfheide Joachimsthal reist mit Selbstvertrauen an: Beim 4:1 gegen Oberkrämer trafen Julius Schneider, Sebastian Temma zweimal und Moritz Fedder. Gartz will vor heimischem Publikum zurück in die Erfolgsspur, Joachimsthal wittert nach dem Befreiungsschlag die Chance, auch den Tabellenführer zu ärgern. ---

Die SpG Lunow/Oderberg bleibt das Überraschungsteam der bisherigen Saison. Beim 1:1 in Gartz traf Philip Baier erneut und sicherte dem Aufsteiger den achten Punkt. Nun wartet der VfB Gramzow, der nach dem spielfreien Wochenende mit frischen Kräften anreist. Zuvor hatte Robin Gruening beim 4:2 in Ahrensfelde doppelt getroffen, Julius Stephan und Sören Seethaler steuerten weitere Tore bei. Lunow will seine positive Serie fortsetzen, Gramzow hingegen den Sprung ins sichere Mittelfeld schaffen.