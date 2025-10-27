Gartz patzt, bleibt aber vorne – Lunow sorgt für den Paukenschlag

Der 8. Spieltag der Landesklasse Nord bot alles: Leidenschaft, Überraschungen und enge Duelle. Spitzenreiter Blau-Weiß Gartz kassierte beim 1. SV Oberkrämer seine zweite Saisonniederlage, bleibt aber Tabellenführer. Dahinter bleibt das Feld eng zusammen – Wandlitz siegte in einem spektakulären Duell, Aufsteiger Lunow/Oderberg schockte Favorit Strausberg.

Der SC Victoria 1914 Templin feierte beim Tabellenschlusslicht einen hart erkämpften Auswärtssieg. Joan Völker erzielte in der 24. Minute den entscheidenden Treffer. Ahrensfelde II kämpfte tapfer, konnte aber seine Chancen nicht nutzen. Der Auftritt war zwar kämpferisch ordentlich, doch erneut fehlte die Durchschlagskraft im Angriff. Für Templin war es der vierte Saisonsieg, mit dem das Team den Anschluss ans Mittelfeld herstellte. ---

Ein Spiel, das für alle Zuschauer ein echtes Fußballerlebnis war. Wandlitz erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 3. Minute brachte Florian Mielke die Hausherren in Führung, drei Minuten später erhöhte Paul Roller auf 2:0. Sachsenhausen II zeigte danach Moral – Yannik Ruch verkürzte in der 22. Minute, Erik Beutke glich nach 31 Minuten aus. Doch noch vor der Pause brachte erneut Florian Mielke (42.) Wandlitz zurück in Front. Paul Roller legte in der 57. Minute das 4:2 nach, ehe Nick Dammenhayn (60.) noch einmal Spannung brachte. In der Nachspielzeit sah Dammenhayn Gelb-Rot (90.+4). Wandlitz brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen emotionalen Heimsieg. ---

Joachimsthal zeigte sich zuhause abgeklärt. Moritz Fedder brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung, Henning Paech entschied die Partie in der 66. Minute mit seinem Treffer. Birkenwerder mühte sich zwar, blieb aber über weite Strecken harmlos. ---

Dramatik pur in Schönow: Prenzlau setzte sich in einer intensiven Partie knapp durch. Michel Seckler brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung, doch Christoph Schmidt glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) aus. Nach der erneuten Führung durch Matthias König (57.) antwortete erneut Christoph Schmidt (64.) mit dem 2:2. Zehn Minuten vor dem Ende gelang Tom Wege (80.) der entscheidende Treffer für Prenzlau. Während Schönow trotz guter Leistung leer ausging, feierte Prenzlau einen Auswärtssieg. ---

Was für eine Überraschung! Der FC Strausberg verlor erstmals in dieser Saison. Die Gäste gingen in der 7. Minute durch Niklas Prillwitz in Führung. Moritz Röhr sorgte in der 48. Minute für den Ausgleich. Als alles nach einem Punktgewinn für den Favoriten aussah, traf Philip Baier in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) zum 2:1-Sieg. Ian Häberle sah kurz vor Schluss Gelb-Rot (90.). Der Aufsteiger zeigte große Moral, während Strausberg seine erste Niederlage hinnehmen musste. ---

Der VfB Gramzow feierte vor 154 Zuschauern einen Heimsieg. Robin Gruening traf in der 20. Minute zur Führung, Julius Stephan legte zehn Minuten später (30.) das 2:0 nach. Kurz vor der Pause verkürzte Marco Mateus Mariano Dos Santos (45.+2) für Wriezen, doch in der Nachspielzeit (90.+5) stellte Nils Pfeffer den 3:1-Endstand her. ---

Klosterfelde II sorgte für eine faustdicke Überraschung und entführte drei Punkte aus Velten. Ramon Dietrich brachte die Gastgeber in der 43. Minute in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehte die SG Union auf: Finn Ernemann glich in der 55. Minute aus, und in der Nachspielzeit (90.+4) traf Jordan Fernandes zum umjubelten 2:1-Endstand. Für Klosterfelde II war es der zweite Saisonsieg, der neuen Mut im Abstiegskampf gibt. Velten dagegen verpasste die Chance, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen. ---