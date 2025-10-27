 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: SG Union Klosterfelde

Gartz patzt, bleibt aber vorne – Lunow sorgt für den Paukenschlag

Landesklasse Nord: Die Übersicht über die Partien des 8. Spieltags

Verlinkte Inhalte

LK Nord Brandenburg
SC Templin
BW Wriezen
Strausberg
Birkenwerder

Der 8. Spieltag der Landesklasse Nord bot alles: Leidenschaft, Überraschungen und enge Duelle. Spitzenreiter Blau-Weiß Gartz kassierte beim 1. SV Oberkrämer seine zweite Saisonniederlage, bleibt aber Tabellenführer. Dahinter bleibt das Feld eng zusammen – Wandlitz siegte in einem spektakulären Duell, Aufsteiger Lunow/Oderberg schockte Favorit Strausberg.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Sa., 25.10.2025, 12:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde II
SC Victoria 1914 Templin
SC Victoria 1914 TemplinSC Templin
0
1
Abpfiff

Der SC Victoria 1914 Templin feierte beim Tabellenschlusslicht einen hart erkämpften Auswärtssieg. Joan Völker erzielte in der 24. Minute den entscheidenden Treffer. Ahrensfelde II kämpfte tapfer, konnte aber seine Chancen nicht nutzen. Der Auftritt war zwar kämpferisch ordentlich, doch erneut fehlte die Durchschlagskraft im Angriff. Für Templin war es der vierte Saisonsieg, mit dem das Team den Anschluss ans Mittelfeld herstellte.

---

Sa., 25.10.2025, 13:00 Uhr
1. FV Eintracht Wandlitz
1. FV Eintracht WandlitzFV Wandlitz
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
4
3
Abpfiff

Ein Spiel, das für alle Zuschauer ein echtes Fußballerlebnis war. Wandlitz erwischte einen Blitzstart: Bereits in der 3. Minute brachte Florian Mielke die Hausherren in Führung, drei Minuten später erhöhte Paul Roller auf 2:0. Sachsenhausen II zeigte danach Moral – Yannik Ruch verkürzte in der 22. Minute, Erik Beutke glich nach 31 Minuten aus. Doch noch vor der Pause brachte erneut Florian Mielke (42.) Wandlitz zurück in Front. Paul Roller legte in der 57. Minute das 4:2 nach, ehe Nick Dammenhayn (60.) noch einmal Spannung brachte. In der Nachspielzeit sah Dammenhayn Gelb-Rot (90.+4). Wandlitz brachte den knappen Vorsprung über die Zeit und feierte einen emotionalen Heimsieg.

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
FSV Schorfheide Joachimsthal
FSV Schorfheide JoachimsthalJoachimsthal
Birkenwerder BC 1908
Birkenwerder BC 1908Birkenwerder
2
0
Abpfiff

Joachimsthal zeigte sich zuhause abgeklärt. Moritz Fedder brachte die Gastgeber in der 36. Minute in Führung, Henning Paech entschied die Partie in der 66. Minute mit seinem Treffer. Birkenwerder mühte sich zwar, blieb aber über weite Strecken harmlos.

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
BSV Rot-Weiß Schönow
BSV Rot-Weiß SchönowBSV Schönow
FSV Rot-Weiß Prenzlau
FSV Rot-Weiß PrenzlauRW Prenzlau
2
3
Abpfiff

Dramatik pur in Schönow: Prenzlau setzte sich in einer intensiven Partie knapp durch. Michel Seckler brachte die Gastgeber in der 30. Minute in Führung, doch Christoph Schmidt glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2) aus. Nach der erneuten Führung durch Matthias König (57.) antwortete erneut Christoph Schmidt (64.) mit dem 2:2. Zehn Minuten vor dem Ende gelang Tom Wege (80.) der entscheidende Treffer für Prenzlau. Während Schönow trotz guter Leistung leer ausging, feierte Prenzlau einen Auswärtssieg.

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
1
2
Abpfiff

Was für eine Überraschung! Der FC Strausberg verlor erstmals in dieser Saison. Die Gäste gingen in der 7. Minute durch Niklas Prillwitz in Führung. Moritz Röhr sorgte in der 48. Minute für den Ausgleich. Als alles nach einem Punktgewinn für den Favoriten aussah, traf Philip Baier in der dritten Minute der Nachspielzeit (90.+3) zum 2:1-Sieg. Ian Häberle sah kurz vor Schluss Gelb-Rot (90.). Der Aufsteiger zeigte große Moral, während Strausberg seine erste Niederlage hinnehmen musste.

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Gramzow
VfB GramzowVfB Gramzow
FSV Blau-Weiß Wriezen
FSV Blau-Weiß WriezenBW Wriezen
3
1
Abpfiff

Der VfB Gramzow feierte vor 154 Zuschauern einen Heimsieg. Robin Gruening traf in der 20. Minute zur Führung, Julius Stephan legte zehn Minuten später (30.) das 2:0 nach. Kurz vor der Pause verkürzte Marco Mateus Mariano Dos Santos (45.+2) für Wriezen, doch in der Nachspielzeit (90.+5) stellte Nils Pfeffer den 3:1-Endstand her.

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
SC Oberhavel Velten
SC Oberhavel VeltenVelten
SG Union 1919 Klosterfelde
SG Union 1919 KlosterfeldeKlosterfelde II
1
2
Abpfiff

Klosterfelde II sorgte für eine faustdicke Überraschung und entführte drei Punkte aus Velten. Ramon Dietrich brachte die Gastgeber in der 43. Minute in Führung. Doch nach dem Seitenwechsel drehte die SG Union auf: Finn Ernemann glich in der 55. Minute aus, und in der Nachspielzeit (90.+4) traf Jordan Fernandes zum umjubelten 2:1-Endstand. Für Klosterfelde II war es der zweite Saisonsieg, der neuen Mut im Abstiegskampf gibt. Velten dagegen verpasste die Chance, sich im oberen Mittelfeld festzusetzen.

---

Sa., 25.10.2025, 15:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
SV Blau-Weiß 90 Gartz
SV Blau-Weiß 90 GartzBW Gartz
2
0
Abpfiff

Gartz musste beim 1. SV Oberkrämer 11 seine zweite Saisonniederlage hinnehmen, bleibt aber an der Tabellenspitze. Ein Eigentor von Ole Nieclaus (13.) brachte die Gastgeber früh in Führung. Philip Pfefferkorn erhöhte in der 70. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. In der 79. Minute sah Kimi Kohlheim die Rote Karte und schwächte Gartz. Oberkrämer zeigte eine disziplinierte Leistung und bewies, dass man gegen jedes Team der Liga bestehen kann.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 027.10.2025, 07:00 Uhr
redAutor