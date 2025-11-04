Gartz: „Jeder will uns jetzt schlagen“

Am zwölften Spieltag gab es die erste Niederlage in der Kreisliga des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss: Die Fußballer des BV Wevelinghoven unterlagen im Topspiel beim SV Grefrath 1:2 (1:2) und verpassten den Sprung am Gegner vorbei an die Tabellenspitze. Dementsprechend bedient sind Trainer Markus Stupp und seine Mannschaft: „Da müssen wir erst mal Wunden lecken und die Jungs wieder aufbauen“, sagt er.

Viel Zeit zum Grübeln bleibt dem Tabellenzweiten aber nicht: Schon am Freitag ist er zu Gast beim Sechsten in Glehn, „da wartet direkt die nächste schwere Aufgabe“, so Stupp. Die Art und Weise schmerzt ihn mehr als die Niederlage an sich: „Wäre Grefrath über 90 Minuten klar überlegen und hätte uns an die Wand gespielt, hätte ich das Ergebnis schneller akzeptiert. Aber wir hatten es am Ende ja in der Hand und hätten mindestens einen Punkt mitnehmen können.“ Alle Tore fielen in der ersten Hälfte, wobei die Gäste so ihre Probleme mit der berühmt-berüchtigten Asche in Grefrath hatten. „In der ersten Halbzeit haben wir nicht ins Spiel gefunden“, stellt Stupp fest. „Wir waren eher damit beschäftigt, uns an den Platz zu gewöhnen und haben selbst gewonnene Zweikämpfe noch leichtfertig hergegeben und Grefrath zur Führung verholfen – die war zur Halbzeit dann auch nicht unverdient.“

In der Pause wurde es in der Kabine dementsprechend etwas lauter, Maik Odenthal wurde für den verletzten Marcel Sousa eingewechselt, „und plötzlich hatten wir Zugriff aufs Spiel. Grefrath hat sich aufs Verteidigen beschränkt, wir hatten ein paar gute Chancen“, so Stupp. Die beste hatte wohl Maik Odenthal per Strafstoß in der 85. Minute, „da ging der Ball aber leider fünf Meter über und fünf Meter neben das Tor“, sagt Stupp. „Aber selbst danach hatten wir noch eine Hundertprozentige, die der Torwart noch mit dem Fuß bekommt.“ Viel an der Situation ändert die Niederlage ab er nicht: „Die Saison ist ja noch lang, wir kommen wieder zurück!“

Auch bei den Grefrathern ändert sich nichts an der Situation, trotz jetzt schon fünf Punkten Führung: „Wir gucken weiter von Spiel zu Spiel und wollen am Saisonende unter den besten sechs stehen“, sagt Coach Jörg Gartz. „Alles, was dazu kommt, nehmen wir aber gerne mit und bremsen uns nicht selber aus. Aber jeder will uns jetzt schlagen, es wird nicht einfacher.“ Die Freude über den Sieg im Topspiel ist groß: „Es war ein sehr intensives Spiel und unser Kampfgeist hat uns den Sieg beschert – nicht unverdient, würde ich sagen“, so Gartz. „Es war richtig gute Stimmung mit vielen Zuschauern und die Jungs haben wieder eine super Einstellung an den Tag gelegt und sich auch durchs Gegentor nicht aus der Ruhe bringen lassen.“ Einziger Wermutstropfen: Stammspieler Noel Schneider musste verletzt ausgewechselt werden und fehlt mit einem Muskelfaserriss vermutlich bis zur Winterpause.

Ganz unten geht es auch spannend zur Sache: Durch den Sieg gegen die DJK Novesia Neuss hat der TuS Grevenbroich die Abstiegsplätze verlassen und ist an Zons, Vatan und Weißenberg II vorbeigezogen. Schlusslicht bleibt Grimlinghausen, aber auch die SG konnte am Sonntag einen Punkt holen und ist wieder bis auf einen Zähler am FC Zons dran. Der FC seinerseits wurde nach den ersten zwei Siegen in Folge ausgebremst: Krankheitsbedingt fehlten kurzfristig zehn Spieler und das Trainerteam musste das Spiel in Vorst absagen.