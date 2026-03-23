Gartz besiegt den Tabellenführer – Torfestival in Klosterfelde Landesklasse Nord: Der 19. Spieltag bringt deutliche Ergebnisse und einen Heimsieg gegen den Spitzenreiter. von LS · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Das Geschehen in der Landesklasse Nord bot am 19. Spieltag eine sportliche Intensität. Während der FC Strausberg seine zweite Saisonniederlage hinnehmen musste, kam es in Klosterfelde zu einem hohen Heimsieg gegen den bisherigen Tabellendritten. Diese Resultate führen zu einer Verdichtung im oberen Tabellendrittel und verschärfen gleichzeitig die Lage in der unteren Tabellenregion, wobei insbesondere die Mannschaften im Abstiegskampf unter hohem Leistungsdruck standen.

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Vor 150 Zuschauern ereignete sich am Freitagabend ein torreiches Spiel, bei dem die Gastgeber eine deutliche Überlegenheit demonstrierten. Die Torfolge begann mit dem 1:0 durch Ilian Weber, worauf Meuzinho Maleca das 2:0 und Tim Dünow das 3:0 folgen ließen. Dennis Ulbrich erzielte für Schönow den Treffer zum 3:1, doch Klosterfelde baute die Führung durch Ilian Weber auf 4:1 aus. Im weiteren Verlauf erhöhte Meuzinho Maleca mit drei aufeinanderfolgenden Toren auf 5:1, 6:1 und 7:1. Ilian Weber schraubte das Ergebnis mit dem 8:1 und 9:1 weiter in die Höhe, bevor Matthias König für die Gäste zum 9:2-Endstand traf. Während Klosterfelde nun 23 Punkte aufweist, bleibt Schönow bei 29 Zählern stehen.

In einer knappen Begegnung vor 55 Zuschauern konnte sich der Gast aus Velten durchsetzen. Niclas Winkler eröffnete die Partie mit dem 0:1 für Velten, was Thomas Ston mit dem Ausgleich zum 1:1 beantwortete. Max-Jannes Borchert brachte die Gäste mit 1:2 erneut in Führung, doch Max Herrmann gelang für das Tabellenschlusslicht der abermalige Ausgleich zum 2:2. Den entscheidenden Treffer zum 2:3-Endstand markierte schließlich erneut Niclas Winkler. Ahrensfelde II verbleibt damit mit 10 Punkten am Ende der Tabelle, während Velten auf 28 Punkte klettert.

Vor 212 Zuschauern lieferten sich Gramzow und Oberkrämer ein Duell auf Augenhöhe, das keinen Sieger fand. Sebastian Hauck brachte den 1. SV Oberkrämer 11 zunächst mit 0:1 in Front. Dem VfB Gramzow gelang jedoch durch Julius Stephan der Ausgleich zum 1:1. In der Tabelle belegt Gramzow mit 14 Punkten weiterhin den vorletzten Platz, während Oberkrämer mit 27 Punkten im oberen Mittelfeld rangiert.

In einer defensiv orientierten Partie vor 120 Zuschauern reichte ein einziger Treffer für die Entscheidung zugunsten der Hausherren. Bruno Seefeldt erzielte das Tor zum 1:0-Heimsieg für die Spielgemeinschaft Lunow/Oderberg. Damit verbessert sich die SpG auf 26 Punkte, während Wandlitz bei 27 Zählern verharrt.

80 Zuschauer sahen einen Heimsieg des Birkenwerder BC gegen den Konkurrenten aus Prenzlau. Die Gäste gingen zunächst durch Patrick Materne mit 0:1 in Führung. Birkenwerder reagierte jedoch und glich durch Tidjane Zaspel zum 1:1 aus. Dominic Webers drehte die Partie mit dem 2:1, bevor erneut Tidjane Zaspel mit dem 3:1 den Endstand herstellte. Birkenwerder rückt damit auf 21 Punkte vor und distanziert sich leicht von den direkten Abstiegsplätzen. Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr SV Blau-Weiß 90 Gartz BW Gartz FC Strausberg Strausberg 3 0 Abpfiff Im Spitzenspiel des Tages vor 187 Zuschauern gelang dem Tabellenzweiten ein überzeugender Erfolg gegen den Spitzenreiter. Gartz ging durch Rafal Gnap mit 1:0 in Führung. Mateusz Krol erhöhte auf 2:0, und Pawel Jan Mroz sorgte mit dem Treffer zum 3:0 für klare Verhältnisse. Gartz verkürzt den Rückstand auf Strausberg damit auf fünf Punkte, wobei Strausberg bei 41 Zählern an der Spitze verbleibt.

Vor 160 Zuschauern musste sich Templin den Gästen aus Sachsenhausen geschlagen geben. Joan Völker brachte Templin zwar mit 1:0 in Führung, doch Tobias Boremski erzielte den Ausgleich zum 1:1 für den TuS 1896 II. Christopher Groll markierte schließlich den Treffer zum 1:2-Auswärtssieg. Templin verbleibt mit 17 Punkten auf Rang 14, während Sachsenhausen nun 25 Punkte vorweist.