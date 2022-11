Gartenstadt gewinnt klar in Ilvesheim

Cengizhan Yavuz brachte VfB Gartenstadt in der 28. Minute ins Hintertreffen. Besnik Beljuli versenkte den Ball in der 39. Minute im Netz von SpVgg 03 Ilvesheim. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Der Treffer zum 2:1 sicherte VfB Gartenstadt nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Beljuli in diesem Spiel (63.). Lars Leonhardt , der von der Bank für Tim Kreß kam, sollte für neue Impulse bei den Gästen sorgen (70.). Mit einem schnellen Hattrick (75./78./81.) zum 5:1 schockte Leonhardt SpVgg 03 Ilvesheim. Kurz vor Ultimo war noch Nikolas Fischer zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gastgeber verantwortlich (87.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm VfB Gartenstadt noch einen Doppelwechsel vor, sodass Diego Weber und Dion Haxhiu für Christopher Steinhauer und Lukas Sauer weiterspielten (87.). Mit dem Ende der Spielzeit strich VfB Gartenstadt gegen SpVgg 03 Ilvesheim die volle Ausbeute ein.

VfB Gartenstadt schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 26 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs. Die Offensive der Mannschaft von Valon Muja in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SpVgg 03 Ilvesheim war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 47-mal schlugen die Angreifer von VfB Gartenstadt in dieser Spielzeit zu. Acht Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat VfB Gartenstadt derzeit auf dem Konto.

Vor heimischem Publikum trifft SpVgg 03 Ilvesheim am nächsten Sonntag auf TSV Neckarau, während VfB Gartenstadt am selben Tag FV 1918 Brühl 2 in Empfang nimmt.

Autor/-in: FUSSBALL.DE