Gartenstadt gewinnt Gipfeltreffen!

Am 19. Spieltag der Kreisklasse 5 München begrüßten die Eisenbahner Gartenstadt Trudering zum seit Wochen angekündigten Do-or-Die-Spiel an der Bezirkssportanlage in der Paul-Wassermann-Straße 24. Die Ausgangslage war relativ einfach. Bei sechs Punkten Rückstand und noch acht ausstehenden Partien würde nur ein Sieg der Ostler-Elf so richtig weiterhelfen, um den Druck auf den mit ehemaligen Vertragsamateuren gespickten Tabellenzweiten hochzuhalten.

Die Eisenbahner begannen fokussiert und schienen sich der Tragweite des Spiels bewusst zu sein. Nach einer kurzen Abtastphase bei grauenhaftem Wetter, übernahm die Ostler-Elf die Spielkontrolle. In den ersten 25 Minuten wurden dabei mehrere hochkarätige Chancen vergeben, eine komfortable Führung wäre durchaus im Bereich des möglichen gewesen. Anschließend kamen die spielstarken Gäste besser zur Entfaltung und erzielten in der 34. Spielminute mit der ersten zielgerichteten Offensivaktion, passend zur gesamten Eisenbahner-Saison, die glückliche Führung. Nach der Gästeführung entwickelte sich bis zur Halbzeit ein offener Schlagabtausch, ohne dass eine der Mannschaften aus ihren Möglichkeiten nochmal Kapital schlagen konnte. Anschließend pfiff der Unparteiische, Thomas Eisenreich, der bis dato eine harte aber konsequente Linie fuhr, zum Pausentee.

Nach der Halbzeit legten die Gäste nach kurzer Anlaufphase zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt im Person von Torjäger Filip Martinovic (50.) nach. Doch die Ostler zeigten Moral und kamen kurz darauf in Person von Himmet Turan (54.) zum Anschlusstreffer, als er mit einem Fernschuss den Gästetorwart überwand. Nachfolgend entwickelte sich eine hitzige Partie, in der der Schiedsrichter mehr und mehr die Spielkontrolle verlor. In der 65. Minute legte Belmin Pilipovic nach einem zu kurz geratenen Rückpass vom eingewechselten Marco Stubenrauch nach und stellte den alten Zwei-Tore-Vorsprung für die Gäste wieder her. In der 72. Minute schickte der mittlerweile völlig überforderte Schiedsrichter Jonas Schlegelmilch nach einem kurzen Wortgefecht mit einen zehnmimütigen Zeitstrafe vom Feld. Doch die Ostler steckten nicht auf und waren auch in Unterzahl ebenbürtig. Die Gäste beschränkten sich aufs Verwalten der Führung und die Eisenbahner verzweifelten mit fortlaufender Spieldauer am Gästetorwart, dem Schiedsrichter und sich selbst. In der aufgrund diverser Unterbrechungen völlig unangemessenen, zweiminütigen Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Timo Knörchen nach einer Ecke per Kopf den erneuten Anschlusstreffer. Und eine Chance sollten die Eisenbahner noch bekommen. In der absoluten Crunchtime brach der eingewechselte Essofadh Amidou noch einmal durch und wurde von Gästeabwehrchef Slobodan Lalic auf Brusthöhe mit dem Fuß am Kopf getroffen, doch zur Verwunderung aller blieb die Pfeife des Schiedsrichters stumm. Danach beendete selbiger das ereignisreiche Topspiel.