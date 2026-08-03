 2026-08-03T09:43:42.777Z

Ligabericht

Garrel erster Tabellenführer, Pewsum siegt im Aufsteigerduell

Eintracht Nordhorn siegt am Biener Busch

von NK · Heute, 20:12 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Gertzen

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Landesliga Weser-Ems
Holt. Biene
BW Papenburg
SC Melle 03
TV Dinklage

Endlich ging es wieder los und der erste Spieltag der Landesliga Weser-Ems ist absolviert. Der BV Garrel ist der erste Tabellenführer der Saison, während der TuS Pewsum im Aufsteigerduell klar siegte. Hollage und Melle trennten sich Remis. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Gestern, 15:00 Uhr
SV Holthausen Biene
SV Holthausen BieneHolt. Biene
SV Eintracht Nordhorn
SV Eintracht NordhornSVE Nordhorn
0
3
Abpfiff
+Video

Eintracht Nordhorn erwischte einen gelungenen Saisonstart und gewann beim Oberliga-Absteiger SV Holthausen Biene verdient mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten Miles Rice (68.), Tyden Frame (76.) und der eingewechselte Lovro Kostanjsek in der Nachspielzeit (90.+1) für den Auswärtssieg. Die Gastgeber mussten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Junior Razack Koné (81.) die Schlussphase in Unterzahl bestreiten.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Schüttorf 09
FC Schüttorf 09FC Schüttorf
VfL Oldenburg
VfL OldenburgVfL Oldenb.
1
1
Abpfiff

Zwischen dem FC Schüttorf und dem VfL Oldenburg gab es zum Auftakt keinen Sieger. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Pascal Richter die Gäste in der 52. Minute in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Jesko Bühring erzielte nach Vorarbeit von Aron Groothus und Richard Neesen in der 64. Minute den verdienten Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Gestern, 15:00 Uhr
BW Hollage
BW HollageBW Hollage
SC Melle 03
SC Melle 03SC Melle 03
1
1

Auch in Hollage wurden die Punkte geteilt. Paul Plückebaum brachte den SC Melle 03 bereits in der 18. Minute in Führung, ehe Tom Kleinbuntemeyer nur 15 Minuten später den Ausgleich für Blau-Weiß Hollage erzielte (33.). Weitere Treffer fielen im zweiten Durchgang nicht mehr.

Sa., 01.08.2026, 16:00 Uhr
BV Garrel
BV GarrelBV Garrel
SV Altenoythe
SV AltenoytheSV Altenoyt.
7
2

Für das torreichste Spiel des ersten Spieltags sorgten der BV Garrel und Aufsteiger SV Altenoythe. Zwar brachte Janne-Mattis Nienaber die Gäste früh in Führung (7.), doch Gerrit Ideler drehte die Partie mit einem Dreierpack (11., 15., 27.) nahezu im Alleingang. Jan-Ole Rahenbrock erhöhte noch vor der Pause auf 4:1 (35.). Nach dem Seitenwechsel trafen Philipp Iwo (49.) und Nick Köster (66.), ehe Fynn-Anton Hechler für Altenoythe verkürzte (73.). Ideler setzte per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 7:2 (75.). Altenoythes Co-Trainer Maik Koopmann sprach anschließend von einem „ganz, ganz harten Auftakt“. Garrel setzte sich an die Tabellenspitze.

Gestern, 15:00 Uhr
SV Bevern
SV BevernSV Bevern
SV Union Lohne
SV Union LohneUnion Lohne
4
0
Abpfiff

Der SV Bevern ließ Aufsteiger Union Lohne beim 4:0-Heimsieg kaum eine Chance. Lasse Härtel brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, Matthis Hennig erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (42.). Härtel schnürte nach dem Seitenwechsel seinen Doppelpack (55.), ehe Dzejlan Fejzic in der 72. Minute den Endstand herstellte. Beverns spielender Co-Trainer Steven Bentka sprach von einem „verdienten Heimsieg“, während Lohnes Trainer Dennis Brode die Niederlage „in der Höhe verdient“ nannte.

Gestern, 15:00 Uhr
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage
SC Blau-Weiß 94 Papenburg
SC Blau-Weiß 94 PapenburgBW Papenburg
3
2
Abpfiff

Die Zuschauer in Dinklage erlebten eine spektakuläre Schlussphase. Nach Treffern von Franz Georg Große Klönne (29.) und Johannes Pille (34.) führte der TV lange mit 2:0. Papenburg kämpfte sich jedoch zurück und glich durch Keno Buß per Foulelfmeter (80.) sowie Jörn Grosch in der Nachspielzeit (90.+2) aus. Doch praktisch im Gegenzug traf Jan-Luca Leson zum umjubelten 3:2-Siegtreffer für die Gastgeber (90.+3). Nach vier sieglosen direkten Duell, konnte der TVD wieder gegen Papenburg jubeln.

Fr., 31.07.2026, 19:00 Uhr
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen
BW Lohne
BW LohneBW Lohne II
4
0
Abpfiff

Grün-Weiß Mühlen ist mit einem souveränen Heimsieg in die neue Landesliga-Saison gestartet. Jan Leiber brachte die Gastgeber früh in Führung (14.), Linus Kolhoff erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (39.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Mühlen die spielbestimmende Mannschaft. Hüsnü Deniz Ogur (56.) und Benjamin Willenbrink (71.) sorgten für den 4:0-Endstand gegen die Zweitvertretung von BW Lohne. Bereits in der Vorbereitung schlug Mühlen Lohne II deutlich und konnte auch in der Vorsaison beide direkten Duelle ohne Gegentor gewinnen.

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Pewsum
TuS PewsumPewsum
VfL Wildeshausen
VfL WildeshausenVfL Wildeshausen
4
1
Abpfiff

Mitaufsteiger TuS Pewsum feierte einen überzeugenden Einstand in die Landesliga. Klaas Folkerts brachte die Gastgeber in Führung (24.), Max Wichmann glich für Wildeshausen per Foulelfmeter noch vor der Pause aus (40.). Nach dem Seitenwechsel stellte Pewsum durch Leon Zimmermann (50.) und Wilko Docter (53.) früh die Weichen auf Sieg. Jannis Hempelmann setzte mit seinem Treffer in der Nachspielzeit (90.+2) den Schlusspunkt zum verdienten 4:1-Erfolg.