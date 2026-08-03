Garrel erster Tabellenführer, Pewsum siegt im Aufsteigerduell

– Foto: Robert Gertzen

Endlich ging es wieder los und der erste Spieltag der Landesliga Weser-Ems ist absolviert. Der BV Garrel ist der erste Tabellenführer der Saison, während der TuS Pewsum im Aufsteigerduell klar siegte. Hollage und Melle trennten sich Remis. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Eintracht Nordhorn erwischte einen gelungenen Saisonstart und gewann beim Oberliga-Absteiger SV Holthausen Biene verdient mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten Miles Rice (68.), Tyden Frame (76.) und der eingewechselte Lovro Kostanjsek in der Nachspielzeit (90.+1) für den Auswärtssieg. Die Gastgeber mussten nach einer Gelb-Roten Karte gegen Junior Razack Koné (81.) die Schlussphase in Unterzahl bestreiten.

Zwischen dem FC Schüttorf und dem VfL Oldenburg gab es zum Auftakt keinen Sieger. Nach einer torlosen ersten Hälfte brachte Pascal Richter die Gäste in der 52. Minute in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten: Jesko Bühring erzielte nach Vorarbeit von Aron Groothus und Richard Neesen in der 64. Minute den verdienten Ausgleich zum 1:1-Endstand.

Auch in Hollage wurden die Punkte geteilt. Paul Plückebaum brachte den SC Melle 03 bereits in der 18. Minute in Führung, ehe Tom Kleinbuntemeyer nur 15 Minuten später den Ausgleich für Blau-Weiß Hollage erzielte (33.). Weitere Treffer fielen im zweiten Durchgang nicht mehr.

Für das torreichste Spiel des ersten Spieltags sorgten der BV Garrel und Aufsteiger SV Altenoythe. Zwar brachte Janne-Mattis Nienaber die Gäste früh in Führung (7.), doch Gerrit Ideler drehte die Partie mit einem Dreierpack (11., 15., 27.) nahezu im Alleingang. Jan-Ole Rahenbrock erhöhte noch vor der Pause auf 4:1 (35.). Nach dem Seitenwechsel trafen Philipp Iwo (49.) und Nick Köster (66.), ehe Fynn-Anton Hechler für Altenoythe verkürzte (73.). Ideler setzte per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 7:2 (75.). Altenoythes Co-Trainer Maik Koopmann sprach anschließend von einem „ganz, ganz harten Auftakt“. Garrel setzte sich an die Tabellenspitze.

Der SV Bevern ließ Aufsteiger Union Lohne beim 4:0-Heimsieg kaum eine Chance. Lasse Härtel brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung, Matthis Hennig erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (42.). Härtel schnürte nach dem Seitenwechsel seinen Doppelpack (55.), ehe Dzejlan Fejzic in der 72. Minute den Endstand herstellte. Beverns spielender Co-Trainer Steven Bentka sprach von einem „verdienten Heimsieg“, während Lohnes Trainer Dennis Brode die Niederlage „in der Höhe verdient“ nannte.

Die Zuschauer in Dinklage erlebten eine spektakuläre Schlussphase. Nach Treffern von Franz Georg Große Klönne (29.) und Johannes Pille (34.) führte der TV lange mit 2:0. Papenburg kämpfte sich jedoch zurück und glich durch Keno Buß per Foulelfmeter (80.) sowie Jörn Grosch in der Nachspielzeit (90.+2) aus. Doch praktisch im Gegenzug traf Jan-Luca Leson zum umjubelten 3:2-Siegtreffer für die Gastgeber (90.+3). Nach vier sieglosen direkten Duell, konnte der TVD wieder gegen Papenburg jubeln.

Grün-Weiß Mühlen ist mit einem souveränen Heimsieg in die neue Landesliga-Saison gestartet. Jan Leiber brachte die Gastgeber früh in Führung (14.), Linus Kolhoff erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (39.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Mühlen die spielbestimmende Mannschaft. Hüsnü Deniz Ogur (56.) und Benjamin Willenbrink (71.) sorgten für den 4:0-Endstand gegen die Zweitvertretung von BW Lohne. Bereits in der Vorbereitung schlug Mühlen Lohne II deutlich und konnte auch in der Vorsaison beide direkten Duelle ohne Gegentor gewinnen.