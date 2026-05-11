Garmisch verschläft Start und benötigt nun Schützenhilfe

Schon zappelt der Ball im FC-Gehäuse: Sturmtank Fabian Porr schiebt gegen David Salcher (r.) zur Führung ein. – Foto: Oliver Rabuser

Der TSV vervollständigt seine Spielzeit mit dem Gastspiel bei Eintracht Karlsfeld. Vorsorglich sollten die Garmisch-Partenkirchner ihm das Angebot einer Ladung an Kaltgetränken in Aussicht stellen. Ob allerdings ein paar Kästen Bier für Kastl alleine ausreichen, um die Werdenfelser auf Rang 16 zu hieven, steht nach dem Auftritt des 1. FC erheblich in Zweifel.

Ging am Samstag am Gröben die letzte Landesligapartie für eine lange Zeit über die Bühne? Die Anzeichen hierfür verdichten sich. Zwar ist das Erreichen der Abstiegsrelegation für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen weiterhin in Reichweite. Nach der blamablen 1:4-Niederlage gegen den FC Unterföhring kommt eine Fortführung der Saison über den kommenden Samstag hinaus aber einer vagen Hypothese gleich. „So lange es rechnerisch noch möglich ist, haben wir das Endspiel in Freilassing“, betonte Stefan Schwinghammer und versuchte damit, der Wirklichkeit ein wenig von ihrer Härte zu nehmen. „Natürlich sind wir jetzt angewiesen auf Kastl.“

Gleich in der Frühphase der Partie tappten die Gastgeber ins Fettnäpfchen. Beim Angriff der Gäste über die rechte Seite zauderte zunächst Christoph Lössl, dann ließ Nico Bierling das Zuspiel an den Elferpunkt zu, wo Philippe Schulz Unterföhrings Sturmtank Fabian Porr aus den Augen verlor – 0:1 nach drei Spielminuten. Es folgte ein Lebenszeichen vom 1. FC: Jonas Schrimpf setzte zum Solo über 40 Meter an.

Der Ball kam zu Jonas Poniewaz, der mit einem flachen Schlenzer den Ausgleich knapp verfehlte. Ein ausgeschlagenes Angebot mit Folgen. Zunächst packte David Salcher eine Monster-Doppelparade gegen Porr und Clovis Tokoro aus. Nichts mehr retten konnte der Keeper jedoch bei Emre Gümüs’ Maßflanke auf Porr. Bierling und Schulz standen irgendwo im Raum – und hatten einen schönen Blick auf das 0:2. Zudem waren die Sechser in der Entstehung zu hoch aufgerückt. „Waren mehrere Dinge, die am Anfang nicht funktioniert haben“, gestand Schwinghammer. Somit waren die Gegentore „kläglich verteidigt“.

Eine Unterbrechung von über 30 Minuten aufgrund des Gewitters nutzte der Coach zu zwei Wechseln. Genau zwischen den beiden Neuen landete der Schnittstellenpass unmittelbar nach Wiederanpfiff – 0:3. Auf der Gegenseite zielten Poniewaz und Momo Ndiaye aus aussichtsreicher Position viel zu hoch. „Kann passieren, aber bei uns passiert es zu oft“, kommentierte Schwinghammer die Ausbeute von einem Treffer aus vier Begegnungen. Einzig Schrimpf netzte ein, verbunden mit einem zehnminütigen Aufbäumen. Für die Wende war das aber nicht genug.