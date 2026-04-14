Die „Pferdelunge“ des 1. FC fällt aus: Philipp Solleder (v.) ist heute ebenso wie Selvedin Mesanovic beruflich verhindert. – Foto: Oliver Rabuser

Das Gros der Konkurrenten ist bereits auf die Zielgerade der Saison eingebogen, hat noch fünf Partien vor der Nase. Den 1. FC findet man indes ein paar Meter dahinter, inmitten der Schlusskurve. Zwei Partien in der Hinterhand als vermeintlich schlagendes Argument im Abstiegskampf. Heute Abend (19.45 Uhr, Stadion am Gröben) geht der erste Akt über die Bühne. Bezwingen die Garmisch-Partenkirchner dabei auch den FC Schwabing, winkt ihnen fürs Erste der Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz.

Garmisch-Partenkirchen – Mit dem 3:1-Erfolg über den TSV Wasserburg hat der 1. FC Garmisch-Partenkirchen nicht nur den zweiten Dreier gegen ein Team aus den besten Fünf der Landesliga Südost geschafft. Sondern er hat damit vor allem ein Bonusspiel für sich entschieden: Punkte abgestaubt, die wahrlich nicht zu erwarten waren. Allerdings hielt die Freude über diese Überraschung gerade einmal 48 Stunden. „Denn Hochmut kommt vor dem Fall“, warnt Stefan Schwinghammer. Die Botschaft des Trainers an die Kabine ist eindeutig: „Die wichtigen Begegnungen kommen jetzt.“

Garmisch-Partenkirchen präsentierte sich zuletzt wie ausgewechselt – Mannschaft ist eingespielt

Dass dies Mitte April der Fall sein könnte, davon war bis vor zwei Wochen nicht annähernd auszugehen. Doch der FC hat sich gemausert. Wie ausgewechselt präsentierten sich die Werdenfelser Fußballer zuletzt. Dabei gibt es Erklärungen für den Formwandel. Aufgeteilt auf kleinere Faktoren wie Spielglück oder die belebende Wirkung einer sich ziehenden Erfolgsstrecke. Allen voran zwei Dinge machten zuletzt den Unterschied aus. Ein Schlüssel der jüngsten Serie ist die aktuelle Ausdauer der Mannschaft. Sie wird „immer fitter“, stellt Schwinghammer fest. Mit großem Nutzen für das Leistungsvermögen jedes Einzelnen. „So kannst du dich 90 Minuten auf dein Spiel konzentrieren.“ Das Team zog in den vergangenen Wochen voll mit, Trainingsabsagen ohne triftigen Grund suchte man vergebens. Das macht sich nun bemerkbar. „Die Mannschaft erkennt, dass es sich lohnt, hart zu trainieren.“

Womit der Coach beim zweiten Grund für den Aufschwung ist. Die Mannschaft ist eingespielt, jeder Fußballer arbeitet derzeit für den anderen. Doch ein Problem tut sich heute auf: Der kleine Kader lichtet sich weiter. Ausgerechnet zwei Offensivspieler fehlen. Einer davon ist Philipp Solleder, den der Coach anerkennend als „unsere Pferdelunge“ betitelt. Er ist genauso wie Selvedin Mesanovic beruflich unabkömmlich. Nun tüftelt Schwinghammer an einer Lösung. Die heißt vielleicht sogar Lukas Pfefferle, dessen Laufstärke analog zu der von Solleder ausgeprägt ist. Gleich wie, die FC-Kicker werden heute ein weiteres Mal alles geben. Für den nächsten Sieg, den Nichtabstiegsplatz und die neue Gemeinschaft.