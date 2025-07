Garmisch-Partenkirchen vor „geballter Offensivpower“ des SV Aubing gewarnt

Über 20 Jahre war das Team aus dem westlichsten Münchner Stadtteil fester Bestandteil der höchsten Spielklasse der Bezirke und in der oberbayerischen Bezirksliga Süd auf so gut wie jedem Tabellenplatz zu finden. In all den Jahren hatten sie weder Befürchtungen nach unten noch Ambitionen nach oben. Letzteres wurde erst in den vergangenen Spielzeiten präsenter. Nach Rang fünf 2022/23 folgte ein Jahr später ein erbitterter Kampf um den Aufstiegsplatz mit dem TSV Murnau. Doch der Landkreisrivale des FC setzte sich mit einem Punkt durch, Aubing scheiterte dramatisch in der Relegation.

Das schmiss die Grün-Weißen nicht aus der Bahn: Mit 23 Siegen, fünf Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen holten sie den Titel und kicken nun eine Klasse höher. Da trifft es sich gut, dass die Garmisch-Partenkirchner keine Wundertüte erwartet. FC-Trainer Markus Ansorge tituliert den Kontrahenten sogar als „alten Bekannten“, duellierte er sich als Coach des VfL Denklingen doch häufiger mit den Aubingern.

„Aubing ist eine sehr gute Mannschaft. Von der Spielanlage wohl ähnlich wie unser Auftaktgegner Grünwald.“

Markus Ansorge über den SV Aubing.

Der Coach erwartet keine einfache Aufgabe. „Aubing ist eine sehr gute Mannschaft. Von der Spielanlage wohl ähnlich wie unser Auftaktgegner Grünwald. Auch der SVA verfügt über geballte Offensivpower.“ Das liegt allen voran an Daniel Koch. Er ist der Torgarant, bringt es in 262 Spielen auf ganze 208 Tore. Er hatte mit seinem Führungstreffer maßgeblichen Anteil am 3:1-Auftaktsieg gegen den TSV 1860 Rosenheim. Auch seine Nebenleute Aldin Bajramovic und Artin Shamolli sind brandgefährlich.

Die Werdenfelser müssen daher die zuletzt defensiven Nachlässigkeiten abstellen. Zu einfach kam der Bayernliga-Absteiger zu hochkarätigen Torchancen. Ansorge warnt: „Ähnlich wie bei Grünwald haben auch diese Spieler die Qualität, Fehler gnadenlos zu bestrafen.“ Jedoch ist sich der Coach sicher, die richtige Taktik für den Gegner gefunden zu haben. „Mit Denklingen haben wir es schon immer wieder geschafft, Aubing zu ärgern.“

Auch die Garmisch-Partenkirchner zogen dem SVA bereits den Zahn, in der Vorbereitung gewannen sie mit 2:1. Deshalb werden die Gastgeber weiterhin an ihrem Spielsystem mit hohem Pressing und Tempofußball festhalten. Für den Trainer gibt es angesichts des Auftrittes am Samstag keinen Grund daran zu zweifeln, auch wenn das Ergebnis am Ende nicht stimmte. „Wir haben weiterhin vollstes Vertrauen in unser System. Individuelle Fehler haben damit nichts zu tun.“

Dennoch wird der Coach seine Formation auf der einen oder anderen Position ändern, um die ersten Punkte in dieser Spielzeit einzufahren. Speziell Zugang Philipp Solleder hat ihn nach seiner Einwechslung überzeugt. „Er hat nochmal für frischen Schwung gesorgt.“ Verzichten muss der 1. FC auf den privat verhinderten Jakob Jörg und den kränkelnden Lukas Kunzendorf.