Garmisch-Partenkirchen unterliegt Rosenheim nach „billigen Gegentoren“

Garmisch-Partenkirchen – Auch der letzte Anlauf auf einen Sieg im Abstiegskampf ging in die Hose. Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen unterlag dem TSV 1860 Rosenheim mit 0:3. Und muss über den Winter mit dem schwachen Trost auskommen, dass der Relegationsplatz trotzdem nur einen Punkt entfernt liegt. Ohne personelle Verstärkung könnte aber auch der letzte Hoffnungsschimmer im Frühjahr kommenden Jahres bald am Horizont verschwinden. Die in allen Belangen überlegenen Gäste entschieden die Partie in einer Phase nach der Halbzeit durch einen ihrer Einwechselspieler.

Die anschließende Weihnachtsfeier des FC war eine günstige Gelegenheit, die komplett verkorkste Hinserie in der Landesliga fürs Erste zu vergessen. Der Appell von Trainer Stefan Schwinghammer zu seinem Abschied blieb gleichwohl nicht aus. Vor dem Buffet gab er seinen Fußballern noch warme, aufmunternde Worte mit. Inhaltlich als „dranbleiben, nicht aufgeben, immer weitermachen“ zu verstehen.

Vor allem aber sprach der scheidende Coach dem Team dreierlei Empfehlungen aus: „Abstand gewinnen, dann fit machen und die positiven Entwicklungen mitnehmen.“ Letztere gab es in den vergangenen Wochen durchaus. So kamen seine Spieler des Öfteren in die Nähe von Teilerfolgen. Gefehlt haben letztlich aber entscheidende Elemente: die Reaktion auf Veränderungen beim Gegner, die Durchschlagskraft in der Offensive und die Qualität in der Verteidigung. Das wurde am Samstag noch einmal für jedermann deutlich.

Beileibe lieferten die Garmisch-Partenkirchner bis zur Pause kein schlechtes Spiel ab. Sie hatten allerlei Ballbesitz und zum Ende gar die Möglichkeit zur Führung. Hätte Lukas Pfefferle den Querpass zu Jonas Poniewaz angebracht, anstatt ihn in die Beine des Gegenspielers zu schubsen. Rosenheim bestach derweil durch hohe taktische Disziplin, forderte FC-Keeper David Salcher aber nur einmal heraus.

Rosenheims Elghatous entscheidet mit dem Doppelpack die Partie

Nach dem Seitenwechsel aber wurden die altbekannten Probleme sichtbar. Gäste-Trainer Wolfgang Schellenberg änderte mit der Hereinnahme von Audai Elghatous die Statik der Partie. Nachdem Liam Markulin das 0:1 markiert hatte, schnürte der Angreifer mit seinen Saisontreffer elf und zwölf einen Doppelpack. Dass FC-Coach Schwinghammer von „billigen Gegentoren“ sprach, verwundert längst nicht mehr. Zweimal über die Seite, einmal streng durch die Mitte und beide Innenverteidiger. Zu keiner Zeit hielten sie Zuordnung und Stabilität aufrecht.

Zudem mischte sich schnell die mentale Komponente ein, wurde der Rest der Partie nach dem 0:1 zur Glaubensfrage. Als „Knackpunkt für den Kopf“ bezeichnete der Coach den Rückstand. Fortan hätte sein Team „keinen Auftrag mehr“ gehabt. Auch weil es in allen 50:50-Situationen den ungünstigeren Entschluss traf. „Da hat Rosenheim gezeigt, warum es vorne steht.“ Und der FC einmal mehr, weshalb er im Tabellenkeller feststeckt.