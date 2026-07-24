Garmisch-Partenkirchen startet neu in der Bezirksliga Bezirksliga-Vorbereitung von Oliver Rabuser · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser

Die neue Mannschaft des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. – Foto: Oliber Rabuser

Torwart Jakob Erhard ist verletzt. Weil auch der zweite Keeper fehlt, wird Stefan Schwinghammer die ersten Partien absolvieren.

Wie lässt sich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen wieder sichtbar machen? Geld hat er nicht, der Standort ist weniger ideal. Zwei Aspekte, die in den vergangenen Jahren häufig zu Absagen seitens der beworbenen Fußballer führten. Trainer Stefan Schwinghammer setzt auf die Methodik, ein starkes und verschworenes Kollektiv zu formen. Das braucht natürlich Zeit und reichlich Pflege. Eines lässt sich gleichwohl jetzt schon sagen: Der Scherbenhaufen nach dem Abstieg aus der Landesliga ist nicht mehr zu erkennen. Vornehmlich junge und willige Fußballer sind entschlossen, die fordernde Aufgabe Bezirksliga anzugehen. Die beiden finalen Testspiele suggerierten hinreichendes Potenzial. Ganz optimal verlief die Vorbereitung aber nicht. Torhüter: Mit Ausnahme zweier Halbzeiten stand ausnahmslos Coach Schwinghammer selbst im Kasten. Qualitativ spricht nichts dagegen, aber der Plan ist ein anderer. Jakob Erhard war längst als Thronfolger von David Salcher auserkoren. Ausgerechnet zum Einstieg als Nummer eins riss sich der 22-Jährige das Syndesmoseband an. Vier Wochen wird Erhard wohl noch warten müssen. Weil auch Nebenmann Michael Stürmer aus einer Verletzung kommt, wird Schwinghammer den Saisonstart als Aktiver bestreiten. Philipp Bauer aus der U19 durfte immerhin schon mal vorspielen, soll durch Torwarttrainer Daniel Lazaroiu auf Herrenniveau getrimmt werden.

Verteidigung: Könnte eine fragile Geschichte werden. Schwinghammer streitet nicht ab, dass er sich auf diesem Betätigungsfeld mehr Zuwachs erhofft habe. Der Versuch, Rückkehrer Michael Gladiator trotz Gardemaß auf Außen zu stellen, und dafür Sebastian Stechele als Innenverteidiger aufzubieten, funktionierte gegen Kreisligisten recht ordentlich. Stechele aber ist erst zarte 19 Jahre alt und wird es mit einigen abgezockten Kickern zu tun bekommen. Als Alternative bleibt allein Philippe Schulz, weil mit Christoph Lössl der etatmäßige Linksverteidiger an einem Bänderriss laboriert. Zudem sähe Schwinghammer Jakob Jörg lieber auf der Sechser-Position. Mittelfeld: Hier stehen dem Coach mehrere Optionen für unterschiedliche Ausrichtungen zur Verfügung. Angeführt von Momo Ndiaye und dem stets umtriebigen Lucas Pfefferle, lassen sich spielintelligente Techniker wie Michel Naber oder Robin Reiter im Zentrum, oder aber die jungen Quirin Wellenstein und Mamadou Diba auf den Außen platzieren. Eine bittere Nachricht gibt es aber auch: Felix Maurus, der aus Mittenwald an den Gröben übersiedelte, fällt mit Pfeifferschem Drüsenfieber auf unbestimmte Zeit aus. Jonas Poniewaz scheint sich in der neuen Rolle als Einfädler wohlzufühlen.