Garmisch-Partenkirchen startet neu in der Bezirksliga

Torwart Jakob Erhard ist verletzt. Weil auch der zweite Keeper fehlt, wird Stefan Schwinghammer die ersten Partien absolvieren.
Wie lässt sich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen wieder sichtbar machen? Geld hat er nicht, der Standort ist weniger ideal. Zwei Aspekte, die in den vergangenen Jahren häufig zu Absagen seitens der beworbenen Fußballer führten. Trainer Stefan Schwinghammer setzt auf die Methodik, ein starkes und verschworenes Kollektiv zu formen. Das braucht natürlich Zeit und reichlich Pflege. Eines lässt sich gleichwohl jetzt schon sagen: Der Scherbenhaufen nach dem Abstieg aus der Landesliga ist nicht mehr zu erkennen. Vornehmlich junge und willige Fußballer sind entschlossen, die fordernde Aufgabe Bezirksliga anzugehen. Die beiden finalen Testspiele suggerierten hinreichendes Potenzial. Ganz optimal verlief die Vorbereitung aber nicht.
Torhüter: Mit Ausnahme zweier Halbzeiten stand ausnahmslos Coach Schwinghammer selbst im Kasten. Qualitativ spricht nichts dagegen, aber der Plan ist ein anderer. Jakob Erhard war längst als Thronfolger von David Salcher auserkoren. Ausgerechnet zum Einstieg als Nummer eins riss sich der 22-Jährige das Syndesmoseband an. Vier Wochen wird Erhard wohl noch warten müssen. Weil auch Nebenmann Michael Stürmer aus einer Verletzung kommt, wird Schwinghammer den Saisonstart als Aktiver bestreiten. Philipp Bauer aus der U19 durfte immerhin schon mal vorspielen, soll durch Torwarttrainer Daniel Lazaroiu auf Herrenniveau getrimmt werden.
Verteidigung: Könnte eine fragile Geschichte werden. Schwinghammer streitet nicht ab, dass er sich auf diesem Betätigungsfeld mehr Zuwachs erhofft habe. Der Versuch, Rückkehrer Michael Gladiator trotz Gardemaß auf Außen zu stellen, und dafür Sebastian Stechele als Innenverteidiger aufzubieten, funktionierte gegen Kreisligisten recht ordentlich. Stechele aber ist erst zarte 19 Jahre alt und wird es mit einigen abgezockten Kickern zu tun bekommen. Als Alternative bleibt allein Philippe Schulz, weil mit Christoph Lössl der etatmäßige Linksverteidiger an einem Bänderriss laboriert. Zudem sähe Schwinghammer Jakob Jörg lieber auf der Sechser-Position.
Mittelfeld: Hier stehen dem Coach mehrere Optionen für unterschiedliche Ausrichtungen zur Verfügung. Angeführt von Momo Ndiaye und dem stets umtriebigen Lucas Pfefferle, lassen sich spielintelligente Techniker wie Michel Naber oder Robin Reiter im Zentrum, oder aber die jungen Quirin Wellenstein und Mamadou Diba auf den Außen platzieren. Eine bittere Nachricht gibt es aber auch: Felix Maurus, der aus Mittenwald an den Gröben übersiedelte, fällt mit Pfeifferschem Drüsenfieber auf unbestimmte Zeit aus. Jonas Poniewaz scheint sich in der neuen Rolle als Einfädler wohlzufühlen.
Angriff: Lukas Ende und Philipp Solleder als Doppelspitze sind zunächst gesetzt. „Sie ergänzen sich gut“, betont Schwinghammer. Ende sucht stets furchtlos den Weg in die Tiefe und den Abschluss. Solleder wuchert mit körperlicher Präsenz und hohem Laufpensum. Fabian Rotter, zweiter Mittenwalder, hat in den Tests gezeigt, dass er den Sprung auf das höhere Niveau schaffen kann. Hinzu kommen Mohamed Karim, ein quirliger Flügelspieler, und Felix Andreitchenko, ein Talent mit Perspektive. Inwieweit Selvedin Mesanovic nach längerer Verletzungspause ein Thema sein wird, bleibt offen. Was dem 1. FC in diesem Bereich fehlt, ist ein kopfballstarker Ankerspieler.
Neuer Kapitän: Das ist Jakob Jörg. „War eigentlich relativ klar für mich“, unterstreicht Schwinghammer seine Entscheidung. Der Bad Baiersoier gehört mit 24 Jahren bereits zu den Routiniers im Team und stellt sich dieser Aufgabe. „Er übernimmt Verantwortung und ist einer der Wortführer.“ Als Stellvertreter fungiert Poniewaz.
Zielsetzung: Hier gibt es keine zwei Meinungen: Der 1. FC will und muss sich auf Bezirksebene konsolidieren und den Weg der kleinen Fortschritte gehen. Mit Schwinghammers Worten: „In der Liga festigen, gute Leistungen bringen und sich weiterentwickeln.“ Aus gutem Grund. „Es ist eine komplett neue Liga, da muss man erst hineinfinden.“
Fazit und Prognose: Der 1. FC hat sich neu aufgestellt. Schwinghammer kann mit einer in Summe sehr jungen Mannschaft arbeiten, muss sie aber formen und entsprechend nach vorn bringen. Die Kaderstärke ist am unteren Level des Vertretbaren. Gleichwohl verfügt das Team in allen Mannschaftsteilen über ausreichend Qualität. Ambitionen nach oben verbieten sich, ebenso wird die Nennung der Werdenfelser seitens einiger Trainerkollegen aus der Liga den Favoritenzirkel betreffend nicht verfangen. Für den Club geht es allein darum, dem Tabellenkeller fernzubleiben. Ein Mittelfeldplatz zwischen Rang sechs und elf erscheint realistisch.