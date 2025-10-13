Garmisch-Partenkirchen nach Klatsche im Kellerduell sprachlos

Nur drei Spieltage dauerte es, bis Stefan Schwinghammer die gleiche Erfahrung machte wie Markus Ansorge, sein Vorgänger als Trainer des Fußball-Landesligisten 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Und es war wahrlich keine erfreuliche. In Zahlen heißt sie 0:6. So klar haben die Fußballer am Samstagnachmittag zu Hause gegen den TSV Eintracht Karlsfeld verloren. Damit hagelte es die bis dahin deutlichste Schlappe, die Schwinghammer und die Mannschaft erst noch verarbeiten müssen.

Nach den Auswärtsniederlagen in Unterhaching (1:5), Kastl (1:6) und Wasserburg (0:4) sowie den beiden jeweiligen 0:5-Heimpleiten gegen Hallbergmoos und Kirchheim ist nun mit der neuerlichen Klatsche das halbe Dutzend an deutlichen Ohrfeigen voll. Viel mehr Wangen sollten die Werdenfelser im weiteren Saisonverlauf wahrlich nicht mehr hinhalten, wenn das mittlerweile ausgegebene Ziel Klassenerhalt nicht ernsthaft in Gefahr geraten soll.

„Es ist echt schwer, das in Worte zu fassen“, sagt der FC-Trainer nach dieser denkwürdigen Partie. Er versucht es zumindest mit einer ersten Analyse: „Wir sind heute nie so ins Spiel gekommen, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Von Anfang an hat Körpersprache und Präsenz gefehlt, um der Begegnung unseren Stempel aufzudrücken.“

Denn auch in dieser Hinsicht ist die erneute Niederlage ein Schlag ins Gesicht. Denn der ursprüngliche Plan, den Punkteabstand gegen einen direkten Konkurrenten zu vergrößern und sich damit ein wenig von der brenzligen Tabellenregion zu entfernen, ging gründlichst in die Hose. Statt acht Punkte Vorsprung sind es nun gerade einmal noch magere zwei.

Wie schon zu oft in dieser Spielzeit konnte der Gegner gleich seine erste offensive Aktion bejubeln. Allerdings ging dem Torerfolg der Gäste ein Handspiel im Mittelfeld voraus, auch das finale Zuspiel war zumindest stark abseitsverdächtig. Da aber beides nicht geahndet wurde, durfte Fabian Barth früh den Führungstreffer erzielen. Auch David Salchers vehemente Intervention brachte nichts außer einer Gelben Karte für den Kapitän. Doch noch blieb ja genügend Zeit, um das Resultat geradezurücken. Den Willen dazu konnte man den Platzherren nicht absprechen.

Allein es blieb beim zaghaften Versuch, ein richtiger Spielfluss wollte nicht aufkommen, Pässe kamen zu ungenau, nachlässig wurde auf allen Positionen agiert. Gerade in der heißen Region – Mitte der eigenen Spielhälfte – waren viele Zuspiele zu schlampig und ermöglichten es Karlsfeld, immer wieder dazwischenzugehen. „Und dann schalten wir einfach oft zu früh ab, reklamieren Abseits, anstatt erstmal die Situation zu Ende zu spielen“, kritisiert Schwinghammer.

Die schlechte Vorstellung seines Teams wurde auch im zweiten Abschnitt nicht besser. „Immer wieder machen wir viel zu viele kleine Fehler, die sich dann summieren und es Karlsfeld viel zu einfach machen.“ Jedes ihrer sechs Tore gelang den Gegnern nach dem gleichen Muster. „Deswegen war ich nach dem Spiel auch ganz schön angefressen. So war das auf alle Fälle eine gesamtmannschaftliche ungenügende Leistung von uns.“

Bitter war auch die Rote Karte für Momo Ndiaye in der 75. Minute, die Schwinghammer für völlig überzogen hält. Doch die Gäste spielten ebenfalls nicht komplett zu Ende, vier Minuten nach Garmisch-Partenkirchnens Mittelfeldakteur flog TSV-Spieler Deniz Yilmaz vom Platz. Was dem 1. FC auch nichts nützte.