Garmisch-Partenkirchen kassiert die nächste Klatsche: „Kein Vorwurf an die Spieler“

Das nackte Ergebnis spricht erneut eine erschreckende Sprache. Mit 0:5 gegen den Kirchheimer SC kam der 1. FC Garmisch-Partenkirchen am Samstagnachmittag erneut ziemlich heftig unter die Räder. Doch die Zahlen täuschen über den wahren Spielverlauf hinweg. Gewonnen hat nicht die bessere Mannschaft, sondern die effektivere. „Das macht es aber leider nicht weniger bitter“, gab Markus Ansorge, Coach des 1. FC, enttäuscht zu. „Die Jungs sind natürlich extrem niedergeschlagen und ich wäre wahnsinnig froh, wenn ich ihnen da irgendwie helfen könnte.“

Enttäuscht und mit leeren Blicken versammelten sich die Fußballer nach dem Schlusspfiff um ihren Trainer. Die 90 Minuten zuvor hatte sich das Team aber alles andere als leblos präsentiert. Die Landesligapartie kann man mit allerlei Fußballweisheiten zusammenfassen. „Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Erst hast du kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu.“ Bestes Beispiel war eine Situation in Minute 22: Momo Ndiaye erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball, spielte ihn in den Lauf von Lukas Ende, der auf Jonas Poniewaz querlegte. Der konnte sich die Ecke eigentlich aussuchen, doch setzte den Ball neben den Pfosten. Da war sie, die Chance zum Ausgleich. Hatte Kirchheim doch gleich seine erste Chance verwandelt.

Der 1. FC zeigte sich unbeeindruckt davon, drängte auch anschließend weiter auf den Ausgleich. Einige Zuschauer hatten schon den Jubelschrei auf den Lippen, als Lukas Kunzendorf einen Freistoß gen Kirchheimer Gehäuse jagte – um Haaresbreite vorbei. Lange war die Führung der Gäste schmeichelhaft, und dann legten sie gar ein zweites Tor nach. Die Gastgeber verloren Korbinian Vollmann aus den Augen, den gewährten Platz nutzte der ehemalige Zweitliga-Profi eiskalt – 0:2 (37.).

„Ich denke, wir wissen das Ergebnis schon richtig einzuordnen. Für diesen Auftritt kann ich meinen Spielern keinerlei Vorwürfe machen.“

Markus Ansorge, Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen.

Änderte nichts am Spielverlauf. Die Garmisch-Partenkirchner rannten weiter mit dem Mut der Verzweiflung an, kreierten Chance um Chance, doch der Ball wollte einfach nicht rein. Auf der Gegenseite glückte hingegen alles. Wie beim 0:4, als ein Pressschlag vor die Füße von Sami Benrabh fiel, oder beim 0:5, als Marco Flohrs die Kugel volley ins Netz jagte.

Fertig war die fünfte Pleite des 1. FC mit fünf oder mehr Gegentreffern in dieser Saison. Nach allen vorherigen Klatschen hatte Ansorge kein Blatt vor den Mund genommen und sein Team massiv kritisiert. Diesmal aber war alles anders. „Ich denke, wir wissen das Ergebnis schon richtig einzuordnen. Für diesen Auftritt kann ich meinen Spielern keinerlei Vorwürfe machen. Auch wenn alle, die nur das Ergebnis lesen und das Spiel nicht selber gesehen haben, meinen, wir hätten uns aufgegeben.“