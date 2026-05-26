Das Tor zur Aufstiegsrelegation: Die Mittenwalder bejubeln ihren 2:2-Ausgleichstreffer gegen Krün. – Foto: Andreas Kögl

Beim Aufstieg der ersten Mannschaft in die Landesliga vor drei Jahren schaute zum letzten Mal ein Funktionär des Bayerischen Fußballverbandes in offizieller Mission am Gröben vorbei. Heute Abend gibt es eine Neuauflage. Dann wird Spielgruppenleiter Erhard Mach der FC-Reserve zur Rückkehr in die Kreisklasse gratulieren und einen Pokal übergeben. Es könnte der erste Schritt jenes Neubeginns sein, den der Club aus der Marktgemeinde so dringend benötigt. Evangelios Chatzis ist weniger der Typ für Jubelarien. Die überlässt der Coach lieber seinen Spielern. Dennoch ist er der Konstrukteur dieses Erfolges – sein Verbleib an der Seitenlinie ein gutes Zeichen. „Wir wussten natürlich, dass wir mit einem Sieg durch sind“, kommentierte Chatzis den 3:2-Sieg über den FC Bad Kohlgrub.

Die Aura eines Aufsteigers war im Anschluss immer deutlicher zu vernehmen. Zwar verschoss Stamenov einen Elfer, doch Quirin Wellenstein legte früh im zweiten Abschnitt das 3:0 nach. „Im Prinzip waren wir spielbestimmend“, urteilte Chatzis. Allerdings wäre dessen Strategie, zum Ende der Partie noch munter durchzuwechseln, fast nach hinten losgegangen. „Da ist die Linie etwas verloren gegangen, weil wir vom Kopf her abgeschaltet haben.“ Zu mehr als zwei Treffern reichte es für die Bad Kohlgruber jedoch nicht, weswegen sich der FC nunmehr auf Erhard Mach und den Pokal freuen darf.

Bereits im ersten Abschnitt wurden hierfür die Weichen gestellt. Darko Stamenov umkurvte die Ammertaler Abwehr, wie einst Alberto Tomba die Slalomstange, ehe er zum Führungstor einschoss. Der zweite Treffer war ein Abschiedsgeschenk von und für Marcos Cataldi. Der Argentinier kehrt zusammen mit seiner schwangeren Frau zurück in die Heimat.

SV Krün – FC Mittenwald 2:2 (2:1)

Das Derby im oberen Isartal zwischen dem SV Krün und dem FC Mittenwald hat am Samstagnachmittag keinen Gewinner hervorgebracht. Und doch fühlten sich die Gäste wie welche. Mit dem 2:2 sicherten sie sich den Relegationsplatz zwei in der A-Klasse und kämpfen nun um den Aufstieg in die Kreisklasse. Auf welchen Club sie in der Ausscheidung treffen werden, entscheidet sich erst am letzten Spieltag.

Zunächst aber war großes Nervenflattern angesagt. „Wir haben uns echt schwergetan“, sagte Maximilian Tauwald über das Nachbarschaftsduell. Der FC-Spielertrainer war immer wieder als Turm in der Schlacht gefragt und unterband einen Krüner Angriff nach dem anderen. „Wir sind nicht so ins Risiko gegangen wie in den vergangenen Wochen.“ So kam‘s, dass die Gäste dank eines Doppelpacks von Hubert Holzer zweimal einem Rückstand hinterherlaufen mussten.

Doch eine Eigenschaft macht die Mittenwalder in dieser Spielzeit aus: Sie stecken nicht auf. Mit einem direkt verwandelten Freistoß konterte Tim Hocker das zwischenzeitliche 0:1. Sorgte für Zuversicht. Da konnte auch der nächste Nackenschlag kurz vor dem Pausenpfiff den Glauben des FCM nicht mehr zum Einsturz bringen. Der Schuss ins Glück war Alexander Kidane vorbehalten. Eine Hereingabe drückte er nach 52 Minuten über die Linie, was Matthias Schmidt und seine Krüner maßlos ärgerte. Zu gerne hätte der Kreisklassen-Absteiger seinem Gegner ein Bein auf dem Weg zu Platz zwei gestellt. „Letztlich wieder zwei blöde Fehler von uns. Die erste Halbzeit ging voll auf unser Konto.“

SV Bad Heilbrunn II – FC Megas 4:0 (3:0)

Die Plätze an der Tabellenspitze sind vergeben, und auch im Tabellenkeller herrscht seit diesem Wochenende Klarheit. Sehr zum Leidwesen des FC Megas. Im direkten Duell mit der Reserve des SV Bad Heilbrunn unterlagen die Garmisch-Partenkirchner deutlich mit 0:4. Nach fünf Jahren in der A-Klasse müssen sie deshalb den Gang in die B-Klasse antreten.

Doch die Gäste nahmen diesen Rückschlag gefasst auf, wirkten sogar ein wenig erleichtert. „Klar ist es erst mal bitter“, betonte FC-Sprecher Theodoros Tegos. Er vertrat am Sonntagnachmittag seinen Cousin Ioannis Hristoforidis an der Seitenlinie, weil dieser selbst auf dem Platz gefordert war. Für den FC endet eine Seuchensaison. „Deshalb geht der Abstieg schon in Ordnung. Vielleicht ist es nicht schlecht, denn jetzt haben wir die Gelegenheit, uns wiederzufinden und eine Basis zu schaffen.“

Jedem im Verein ist bewusst geworden, wie wichtig Erfolgserlebnisse im Sport sind. Sie sind der Antrieb, das hat jeder zuletzt nach dem Dreier gegen Penzberg gesehen. „Da müssen wir wieder öfter hin.“ Davon war das Schlusslicht gegen Heilbrunn eine ganze Ecke entfernt. Schon zur Halbzeit machten die Gastgeber mit drei Treffern alles klar. Megas mühte sich nach Kräften, blieb aber nach vorn zu ungefährlich.

1. FC Penzberg U23 – SV Eschenlohe 0:3 (0:1)

Eigentlich herrscht aktuell bestes Fußballerwetter. Und obwohl der Rasen im Penzberger Stadion deshalb bestens in Schuss gewesen ist, musste der SV Eschenlohe bei der Reserve auf Kunstrasen ran. „Bei dem sehr warmen Wetter natürlich ein besonderes Vergnügen“, betonte SVE-Coach Florian Mayr mit einem Schuss Sarkasmus. Sein Team brachte zudem nur zehn Feldspieler zusammen. Umso höher bewertet der Coach deshalb den 3:0-Sieg. „Der Charakter dieser Mannschaft ist unglaublich.“

Sinnbildlich hierfür stand Florian Schorer. Der war nach einem Zweikampf auf den steinigen Untergrund neben dem Platz gerutscht und schleppte sich fortan mit zahlreichen offenen Stellen am Körper über das Feld. Vor diesem Einsatz zieht sein Trainer den Hut. Und hebt ebenfalls Philipp Mann hervor. Zunächst hatte er die Führung noch verpasst, kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnte er sich für seine couragierte Leistung. Die Überlegenheit des SVE setzte sich in Abschnitt zwei fort. Dominik Krauß überlupfte den Torhüter – 2:0. Dann schnürte Mann mit einer Direktabnahme den Doppelpack und sorgte für den Endstand.

FC Kochelsee S. – SC Eibsee Grainau 3:1 (2:0)

Ein bisschen Spielerei darf sein zum Ende der Saison. Am Donnerstag führte Andreas Mathäus erstmals eine Dreierkette ein. Mit Blick auf Gegner Grainau, aber auch, um etwas Neues für die nächste Saison zu entwickeln. „Hat offensiv ganz gut funktioniert“, sagt der Trainer des FC Kochelsee Schlehdorf. Freilich trafen seine Fußballer auf den passenden Gegner. 14 Leute fehlten beim SC Grainau, auf der Bank saßen Kicker, die auch bei der Reserve keine Stammspieler sind. Trainer Christoph Saller war trotzdem „froh, dass sie da waren“. 1:3 endete die Ausfahrt nach Schlehdorf, die er als Sommerkick der beiden Mannschaften beschreibt. Mathäus sah den Gästen an, dass es bei ihnen „um nichts mehr geht“. Im Gegensatz zu Grainau trafen seine Männer zur rechten Zeit das Tor, Niclas Jung und Vitus Huber vor der Pause. Weitere Chancen vereitelte Torwart Tim Schiebilski. „Der hat wirklich zwei, drei richtig gut rausgeholt“, lobt Saller. Nach dem Anschlusstor von Tassilo Süßl hätte die Partie kippen können. Aber FCKS-Keeper Florian Kammerlochner parierte in einer Eins-gegen-eins-Szene glänzend. Mit dem 3:1 von Leo Sam waren angesichts der Temperaturen alle Träumereien vorüber.