Garham: Tolksdorf wird spielender Co - Obernhuber kommt von Neßlbach

Der SV Garham hat eine turbulente Spielzeit 2024/2025 hinter sich, in der es unter anderem einen Trainerwechsel gab und der Klassenerhalt erst am vorletzten Spieltag eingetütet werden konnte. Mit seinem neuen Coach Holger Stemplinger möchte sich der SVG wieder in einer anderen Tabellenregion einreihen und hat deshalb auch eine Reihe von Neuzugängen verpflichtet, wenngleich auch einige Akteure den Verein verlassen haben.

Auch beim B-Team kommt es zu einer Veränderung. Michael Stiller muss seine Schuhe verletzungsbedingt vorzeitig an den berühmten Nagel hängen. Er bleibt des SV Garham jedoch erhalten und wir künftig Co-Trainer der A-Klassemannschaft. Er ersetzt damit Jan Mara , der aus familiären Gründen etwas kürze treten will. "Jan bleibt uns als Spieler erhalten. Mit Michael ist es uns gelungen, ein Garhamer Urgestein weiter im Verein zu behalten"; freut sich Eimannsberger.

"Hans Fischl und Anton Hauzenberger haben einen super Job gemacht. der aber zeitlich befristet war. Außerdem wussten wir, dass uns einige Spieler wegebrechen. Somit war für uns schnell klar, dass wir zum Ende der Saison einen Neustart“ benötigen. Nach dem wir im Winter bereits unseren Wunschkandidaten Holger Stemplinger als Trainer verpflichten konnten, galt unser Fokus ab diesem Zeitpunkt der Kaderplanung. Umso mehr freut es uns, dass wir unseren Kader top verstärken konnten. Udo Tolksdorf wird zukünftig unseren Staff als spielender Co-Trainer ergänzen.Er bringt sowohl als Spieler als auch als Trainer viel Erfahrung mit. Diese hat uns in der vorherigen Saison oft gefehlt und einige Punkte gekostet", gibt SVG-Spartenboss Alois Eimannsberger zu Protokoll. Der ehemalige Bayernligakicker Tolksdorf, der sich in den letzten Jahren in verschiedenen Funktionen bei seinem Heimatverein FC Vilshofen engagierte, blickt seiner neuen Herausforderung gespannt entgegen: "Ich freue mich auf die Zeit beim SV Garham. Mit einer jungen und motivierten Mannschaft möchte ich zusammen mit Holger Erfolge feiern.



Ebenfalls vom FC Vilshofen zieht es Justin Freundofer zum SVG. Der 23-Jährige soll die Lücke auf der Torwartposition schließen. "Justin passt perfekt in unsere junge Mannschaft und konnte sich bereits in der Kreisliga beweisen", informiert Eimannsberger. "Beim SV Garham sehe ich die Chance, mich sportlich weiterzuentwickeln und neue Impulse zu setzen. Besonders freue ich mich auf die Zeit mit einer jungen, hungrigen Mannschaft, in der viel Potenzial und Ehrgeiz steckt", sagt Freundorfer.









Als dritter Neuzugang kommt Thomas Obernhuber von der DJK Neßlbach. "Wir beobachten Tom schon seit mehreren Jahren und sind sehr froh, dass es nun endlich geklappt hat. Ohu ist unsere langersehnte Verstärkung im Offensivbereich. Neben seiner Torgefahr bringt er mit seiner Schnelligkeit und Ehrgeiz alles mit, was uns zum Teil in der letzten Saison im Offensivbereich gefehlt hat", erklärt Eimannsberger. Obernhuber selbst lässt sich wie folgt zitieren: "Ich freue mich sehr, dass ich in der kommenden Saison Teil der Mannschaft und dem Verein vom SV Garham sein kann. Ich will mich schnellstmöglich in die Mannschaft integrieren und dabei mit meinen Mannschaftskameraden und dem neuen Trainerteam um Holger und Udo, unser gemeinsam gestecktes Saisonziel erreichen."