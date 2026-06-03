Garham holt ein Talent und erweitert Funktionärs-Staff

von links nach rechts: v. l.: Sepp Weber (2. Vorstand), Simon Endl, Markus Endres, Sepp Leizinger (1. Vorstand) – Foto: Verein

Mit dem knapp 20-jährigen Simon Endl vom Kreisklassen-AufsteigerFC Alkofen kann der SV Garham einen weiteren vielversprechenden Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. "Simon wohnt unweit von Garham, hat in der Jugend in der Bezirksoberliga auf einem anspruchsvollen Level gespielt und hohes Entwicklungspotenzial", heißt es in der von Sepp Weber, 2. Vorstand des Bezirksligisten, verschickten Presssemitteilung.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Simon für den SVG entschieden hat. Trotz seines jungen Alters hat er in der vergangenen Saison bereits eindrucksvoll gezeigt, welche Qualitäten er im Offensivbereich besitzt. Mit 23 Toren und 6 Assists zählte er in der der A-Klasse zu den absoluten Top-Scorern. Besonders gefällt uns aber seine Vielseitigkeit, denn er kann in der Offensive auf mehreren Positionen eingesetzt werden und gibt uns dadurch zusätzliche Möglichkeiten. Simon ist ehrgeizig, lernwillig und möchte sich sportlich weiterentwickeln. Genau solche Spieler suchen wir. Der Sprung von der A-Klasse in die Bezirksliga ist sicherlich eine Herausforderung, aber wir sind überzeugt, dass er das Potenzial und die Einstellung mitbringt, um diesen Schritt erfolgreich zu meistern. Wir werden ihn dabei bestmöglich unterstützen und freuen uns darauf, seinen weiteren Weg bei uns begleiten zu dürfen", schreibt Weber.



