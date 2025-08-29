Garham fordert Primus heraus - Obernzell braucht Punkte

Am achten Spieltag der Bezirksliga Ost hat Spitzenreiter SpVgg Ruhmannsfelden ein dickes Brett zu bohren. Die Freidhofer-Formation muss beim heimstarken Rangvierten SV Garham ran. Der punktgleiche Tabellenzweite FC Künzing hat ebenfalls eine schwierige Hausaufgabe zu lösen. Mit dem SV Schalding-Heining II gastiert eine formstarke Mannschaft bei den "Römern". Der bislang so famos aufspielende TSV Grafenau möchte seinen Lauf auch beim Landesliga-Absteiger SpVgg GW Deggendorf fortsetzen. Im Tabellenkeller braucht der schlecht gestartete FC Obernzell-Erlau im Landkreisderby gegen den SV Hutthurm unbedingt Zählbares. Auch dem bereits etwas abgeschlagenen Schlusslicht SV Oberpolling würde ein Erfolgserlebnis dringend benötigen. Beim TSV Mauth dürften die Punkte für die Lüftl-Truppe allerdings sehr hoch hängen.

Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Wir treffen am Samstag auf das absolute Spitzenteam aus Ruhmannsfelden, das sich vor der Saison sehr gut verstärkt hat und das auch zeigt. Wo hier der Weg hinführen soll, ist für mich daher relativ klar. Deswegen liegt der Druck und die Favoritenrolle absolut bei Ruhmannsfelden. Zuhause sind wir bisher allerdings ungeschlagen und werden versuchen, dass dies auch nach diesem Wochenende so bleibt. Wenn wir es schaffen, kompakt zu stehen und die Zweikämpfe anzunehmen, sind wir mit Sicherheit nicht chancenlos. Natürlich wollen wir auch versuchen, unsfür die Niederlage am letzten Spieltag in Schalding zu rehabilitieren." Personalien: Sicher fehlen Thomas Obernhuber und Simon Aschenbrenner. Ob Simon Weber und Udo Tolksdorf auflaufen können, steht noch in den Sternen.

Matthias Süß (Trainer FC Künzing): "Wir treffen Samstag auf ein starkes Schalding II. Der Gegner verfügt über eine gute, junge Mannschaft, die vor allem bei Standards und im Umschaltspiel brandgefährlich agiert. Die Bayernliga-Reserve ist nunmehr seit 5 Spielen ungeschlagen. Das sollte uns Warnung genug sein. Mit der zuletzt gezeigten Leistung werden wir leer ausgehen. Ich erhoffe mir, dass wir Samstag komplett anders auftreten als beim Pokalspiel in Straubing." Personalien: Neben den bekannten Langzeitausfällen gibt es noch ein paar Fragezeichen, so dass die Lage wieder einmal angespannt ist. Manuel Mörtlbauer (Trainer SV Schalding-Heining II): "Wir freuen uns auf das nächste Spitzenspiel bei einer Top-Mannschaft. Wie Künzing rotz der zahlreichen Ausfälle auftritt, zeigt, wie gut diese Truppe ist. Wir brauchen uns jedoch nicht verstecken und können befreit aufspielen." Personalien: Lediglich Josef Paintner und Jakob Knecht müssen ersetzt werden.

Bastian Kilger (Co-Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Wir reisen am Samstag zu einem Topspiel zum heimstarken SV Garham. Drei Siege aus drei Heimspielen sprechen für sich. Gegen Mauth zeigten wir eine disziplinierte und geschlossene Mannschaftsleistung. Dieses Mal wollen auch auswärts überzeugen." Personalien: Alexander Kitzke, Josef Schmidt und Niklas Kämmerer können nicht mitwirken.

Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Aus den Duellen in den vergangenen Jahren wissen wir, wie schwer es gegen den SV Oberpolling sein kann. Die Mannschaft von Trainer Lüftl erwarten wir gewohnt kampfstark. Zudem haben unseren Gäste sehr gute Spieler, die wir nicht aus den Augen lassen dürfen, in ihren Reihen. Wir brauchen eine sehr gute sowie geschlossene Mannschaftsleistung, um erfolgreich zu sein."



Ernst Lüftl (Trainer SV Oberpolling): "Nach einer schwierigen Phase mit mehreren Niederlagen steht unsere Mannschaft vor einem richtungsweisenden Spiel in Mauth. Die Stimmung im Team ist trotz der Ergebnisse weiterhin positiv. Die Jungs arbeiten im Training mit hoher Intensität und großem Einsatz. Das zeig, dass die Moral stimmt und der Wille, wieder in die Erfolgsspur zu finden, ungebrochen ist. In den letzten Spielen hat uns oft das nötige Spielglück gefehlt. Umso wichtiger wird es sein, in Mauth über den Kampf ins Spiel zu finden. Einsatzbereitschaft, Laufstärke und Teamgeist sind die Schlüssel, um dort etwas Zählbares mitzunehmen."



Personalien: Mit Michael Ellinger, Philipp Seidl, Michael Schiefer, Fabian Hönl und Drin Miftari fehlen dem Tabellennachzügler eine Reihe wichtiger Akteure.











Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): "Das Heimspiel gegen Oberdiendorf gehen wir mit voller Euphorie an und wollen unbedingt das fünfte Mal in Folge etwas holen. Defensiv müssen wir erneut absolut präsent und kompakt verteidigen. Offensiv gilt es noch geradliniger und konsequenter zu spielen. Gelingt uns das, dann wollen wir die nächsten drei Punkte einfahren."



Personalien: Es gibt keine fixen Ausfälle, allerdings mehrere krankheitsbedingte Unklarheiten, die sich erst relativ kurzfristig entscheiden werden.







Sebastian List (Spielertrainer TSV-DJK Oberdiendorf): "Uns erwartet ein schweres Auswärtsspiel in Niederalteich. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten hat sich die Kesten-Truppe gefangen und die letzten Spiele fleißig gepunktet. Es wird eine enge Partie, in der wir gewillt sind, unser Spiel durchzudrücken und erfolgreich zu sein. Unsere Formkurve zeigte die letzten beiden Wochen nach oben. Dort wollen wir anknüpfen und in Niederalteich eine blitzsaubere Leistung abrufen."



Personalien: Noch ungewiss ist das Mitwirken von Simon Stemplinger.



















Jonas Stefan (Sportlicher Leiter FC Obernzell-Erlau): "Mit Hutthurm erwartet uns am Wochenende ein starker Gegner, der uns die letzten beiden Saisonen immer wieder Schwierigkeiten bereitet hat. Letzte Woche haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Diesen Trend wollen wir fortsetzen und wieder zu unserer Heimstärke finden."



Personalien: Michael Hellauer, Jakob Schäfer, Lukas Steinburg, Manuel Fesl, Leon Schiller und Benedikt Kleinert werden nicht auf dem Spielberichtsbogen zu finden sein.





Stefan Richter (Trainer SV Hutthurm): "Wir erwarten in Obernzell-Erlau einen intensiven Schlagabtausch. Die Mannschaft von Jochen Fröschl ist deutlich stärker, als es ihr Tabellenplatz vermuten lässt, ist zu Hause unbequem zu bespielen und wird uns alles abverlangen."



Personalien: Zurück im Aufgebot ist Philipp Weber, dafür muss Jonas Frank passen. Erstmals im Kader steht Alexander Resch.







Die SpVgg GW Deggendorf um Matthias Schäfer (li.) und Florian Garhammer hofft gegen den TSV Grafenau auf einen Befreiungsschlag – Foto: Karl-Heinz Hönl









Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Grafenau spielt bisher eine hervorragende Saison. Eine kompakte Mannschaft, die wenig Gegentreffer bekommt und in der Offensive brandgefährliche Leute wie Spielertrainer Raml und Pleintinger hat. Wir müssen Woche für Woche improvisieren, das macht es unmöglich, irgendetwas zu automatisieren. Trotzdem macht es unsere junge Truppe nicht schlecht und wird auch dieses Mal alles probieren, um nicht leer auszugehen. Ein Punktgewinn wäre in unserer momentanen Situation ein Erfolg."



Personalien: Die Ausfallliste ist weiterhin sehr lang. Zumindest Alexander Sperl, Matthias Mittig und Mawab Galo kehren in den Kader zurück.





Alexander Adam (Trainer TSV Grafenau): "Auch wenn unsere momentane Form etwas besser scheint als die vom Gegner, wissen wir, dass wir wieder hart arbeiten müssen. Nochmal so eine Leistung wie letzten Samstag, gepaart mit etwas Spielglück, dann ist auch in Deggendorf etwas drin."



Personalien: Felix Kern ist wieder an Bord, dafür muss Tim Wegerbauer ersetzt werden.







Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "Nach der Niederlage gegen einen guten TSV Grafenau, die auch durch unglückliche Schiedsrichterentscheidungen zustande gekommen ist, müssen wir gegen den SV Hofkirchen wieder eine deutliche Schippe drauf legen. Vor allem gegen den Ball müssen wir als Mannschaft wieder deutlich konsequenter agieren, weil wir aktuell viel zu viele Gegentore kassieren. Positiv ist, dass uns mit der Rückkehr von Seibold und Sammer personell wieder mehr Optionen zur Verfügung stehen. Gegen den SV Hofkirchen treffen wir nun auf einen unangenehmen Gegner, der als Aufsteiger bereits bewiesen hat, dass er in der Liga bestehen kann. Nichtsdestotrotz ist unser klares Ziel, dass wir daheim die drei Punkte einfahren."



Personalien: Kein Thema sind Alexander Fuchs, Sebastian Seidl, Johannes Glaser und Nico Eder.







Thomas Hidringer (Spielertrainer SV Hofkirchen): "Grundsätzlich müssen wir anfangen, wieder Punkte zu holen, da wir in den letzten Wochen einiges hergeschenkt haben. Grainet liegt nur knapp vor uns, deshalb werden wir versuchen, dort auf einen Dreier zu spielen."



Personalien: Die Lage hat sich deutlich entspannt, da bis auf Edison Qeriqi alle Urlauber zurück sind.









Marco Eder (Spielertrainer SV Bischofsmais): "Der Sieg in Oberpolling war verdient und sehr wichtig, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren. Leider war er auch teuer, weil wir aufgrund der roten Karte die nächsten Spiele auf unseren Torhüter und Leistungsträger Ambrassat verzichten müssen. Im nächsten Heimspiel kommt mit Waldkirchen ein echter Traditionsverein nach Bischofsmais, der mit seiner jungen Mannschaft mit Sicherheit zum erweiterten Spitzenkreis zählt. Wir sind zwar klarer Außenseiter, wollen jedoch unsere Heimstärke unter Beweis stellen und zumindest einen Punkt bei uns behalten."



Personalien: Neben den Dauerpatienten ist der gesperrte Torhüter Alexander Ambrassat nicht dabei.







Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): "Bischofsmais ist schwer einzuschätzen. Der Aufsteiger hat aber gegen Spitzenreiter Ruhmannsfelden einen Punkt geholt. Es wird - wie schon die letzten Spiele - unheimlich wichtig sein, dass wir in den Zweikämpfen präsent sind und diese auch voll annehmen, sonst wird es schwer. Auch die zweiten Bälle werden wir gewinnen müssen. Wichtig ist, dass wir unser Spiel über 90 Minuten durchziehen und uns nicht davon abbringen lassen."



Personalien: Kapitän Christoph Neuwirth, Matthias Pauli und Jakob Weber müssen passen. Auf der Kippe steht das Mitwirken von Nico Bauer.