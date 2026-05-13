Garham: Drei Neue - Zwei arrivierte Kräfte hören auf

Der SV Garham hat zwar im Frühjahr die starken Leistungen der Herbstrunde nicht ganz bestätigen können, dennoch wird am Ende die erfolgreichste Platzierung der Vereinsgeschichte zu Buche stehen. Kurz vor dem Saisonfinale bei der SpVgg GW Deggendorf gibt der Klub einen Einblick in seine Personalplanungen.
"Wir freuen uns, sowohl auf der Torwartposition als auch im Defensiv- und Offensivbereich jeweils einen Neuzugang präsentieren zu können und damit die Lücken, die durch die Abgänge während und am Ende der Saison entstanden sind beziehungsweise entstehen, wieder auffangen zu können. Mit Manuel Donaubauer und Filip Palutka, der im Sommer in seine slowakische Heimat zurückkehren wird, stehen uns zwei Spieler aus dem aktuellen Kader künftig als Spieler nicht mehr zur Verfügung. Manuel wird allerdings seine Erfahrungen gemeinsam mit Franz Stefani als Torwarttrainer weitergeben. Bereits in der Winterpause haben Nico Roll und Julian Fröhler den SVG verlassen", berichtet Garhams 2. Vorstand Josef Weber.
Als Ersatz für Donaubauer, der seit 2022 als zuverlässiger Keeper ein wesentlicher Baustein der erfolgreichen vergangenen Jahre war, konnten mit Sebastian Leitl aus der A-Jugend des 1. FC Passau ein Torwarttalent verpflichten werden. Der Neuzugang wird gemeinsam mit Justin Freundorfer ein Torwart-Tandem bilden. "Sebastians Entwicklung ist derzeit in vollem Gange und wir trauen ihm für die Zukunft den Sprung auf ein absolutes Top-Niveau im Herrenbereich zu", sagt Weber. Den Abwehrverbund soll künftig Dominik Tschugg (26) verstärken. "Der Begriff Verstärkung ist bei Dominik absolut passend – auch wenn er aus der Kreisliga zu uns stößt. Beim SV Winzer überzeugte er als Führungsspieler mit Geradlinigkeit, Zweikampfstärke und Dynamik. Eigenschaften, die für unsere Mannschaft einen echten Zugewinn darstellen werden", sagt der Garhamer Funktionär.
Vom Nachbarverein und zukünftigen SG-Partner SV Rathsmannsdorf kommt mit Christoph Spirk (22) ein weiterer vielversprechender Spieler. Der Stürmer wurde nach einer sehr erfolgreichen Jugendzeit beim FC Künzing im Seniorenbereich sowohl bei den "Römern" als auch beim SVR immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. "Sollte Christoph verletzungsfrei bleiben und wieder vollständig fit werden - was wir ihm nicht nur als Verein, sondern auch ganz persönlich sehr wünschen - wird er unsere Offensive deutlich variabler gestalten. Er ist ein klassischer Box-Player, der es als beweglicher Zielspieler versteht, in gute Abschlusspositionen zu kommen", meint Weber.
Alle weiteren Kicker haben für die kommende Saison bereits seit längerem dem SVG ihre Zusage gegeben. Dies gilt insbesondere auch für das Trainergespann mit Headcoach Holger Stemplinger und seine beide Co-Trainern Udo Tolksdorf und Simon Weber. "Gemeinsam erhoffen wir uns, als sportlich Verantwortliche, mit diesem starken Team die positive Entwicklung der letzten Jahre fortsetzen zu können", sagt Weber abschließend.