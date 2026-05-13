Garham: Drei Neue - Zwei arrivierte Kräfte hören auf Sebastian Leitl, Dominik Tschugg und Christoph Spirk laufen künftig für die Stemplinger-Mannen auf von Thomas Seidl · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

von links nach rechts: Simon Weber, Christoph Spirk, Sebastian Leitl, Dominik Tschugg, Holger Stemplinger und Udo Tolksdorf – Foto: Verein

Der SV Garham hat zwar im Frühjahr die starken Leistungen der Herbstrunde nicht ganz bestätigen können, dennoch wird am Ende die erfolgreichste Platzierung der Vereinsgeschichte zu Buche stehen. Kurz vor dem Saisonfinale bei der SpVgg GW Deggendorf gibt der Klub einen Einblick in seine Personalplanungen.

"Wir freuen uns, sowohl auf der Torwartposition als auch im Defensiv- und Offensivbereich jeweils einen Neuzugang präsentieren zu können und damit die Lücken, die durch die Abgänge während und am Ende der Saison entstanden sind beziehungsweise entstehen, wieder auffangen zu können. Mit Manuel Donaubauer und Filip Palutka, der im Sommer in seine slowakische Heimat zurückkehren wird, stehen uns zwei Spieler aus dem aktuellen Kader künftig als Spieler nicht mehr zur Verfügung. Manuel wird allerdings seine Erfahrungen gemeinsam mit Franz Stefani als Torwarttrainer weitergeben. Bereits in der Winterpause haben Nico Roll und Julian Fröhler den SVG verlassen", berichtet Garhams 2. Vorstand Josef Weber.





Als Ersatz für Donaubauer, der seit 2022 als zuverlässiger Keeper ein wesentlicher Baustein der erfolgreichen vergangenen Jahre war, konnten mit Sebastian Leitl aus der A-Jugend des 1. FC Passau ein Torwarttalent verpflichten werden. Der Neuzugang wird gemeinsam mit Justin Freundorfer ein Torwart-Tandem bilden. "Sebastians Entwicklung ist derzeit in vollem Gange und wir trauen ihm für die Zukunft den Sprung auf ein absolutes Top-Niveau im Herrenbereich zu", sagt Weber. Den Abwehrverbund soll künftig Dominik Tschugg (26) verstärken. "Der Begriff Verstärkung ist bei Dominik absolut passend – auch wenn er aus der Kreisliga zu uns stößt. Beim SV Winzer überzeugte er als Führungsspieler mit Geradlinigkeit, Zweikampfstärke und Dynamik. Eigenschaften, die für unsere Mannschaft einen echten Zugewinn darstellen werden", sagt der Garhamer Funktionär.







Manuel Donaubauer wird sich beim SV Garham künftig um das Tormanntraining kümmern – Foto: Karl-Heinz Hönl