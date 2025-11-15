Gardelegen gewinnt Elfmeter-Krimi, Hallescher FC verhindert Blamage

Ein Regionalligist, ein Oberligist, ein Verbandsligist, ein Landesligist - so lautet das verbliebene Teilnehmerfeld im Halbfinale des dachbleche24-Landespokals. Im Viertelfinale musste am Sonnabend sogar einmal das Elfmeterschießen her.

Im Oberliga-Duell hat sich der VfB Germania Halberstadt durchgesetzt. Mit 3:1 siegten die Germanen bei der SG Union Sandersdorf. Die erste Gästeführung durch Pascal Hackethal (19.) hatten die Hausherren noch durch Samyr Farkas ausgleichen können (37.). Nach der Pause aber setzte sich der VfB Germania dank Emilio Stobbe (50.) und Silvio Rust (60.) ab. Die beste Chance zum Anschluss verpasste Kai Wonneberger mit einem am Tor vorbei geschossenen Elfmeter (87.).

Vom Klassenunterschied zwischen dem Landesligisten Turbine Halle und dem Regionalligisten Hallescher FC war am Sonnabend wenig zu sehen. Durch einen mageren 1:0-Erfolg setzte sich der Titelverteidiger aus der vierten Liga beim Siebtligisten durch - und verhinderte damit eine Blamage. Vor mehr als 1400 Zuschauern erzielte Julien Damelang nach einer guten halben Stunde den einzigen Treffer der Partie.

Nach 22 verwandelten Elfmetern wurde Torben Lindecke am Sonnabend zum Pokalhelden des SSV 80 Gardelegen. Mit seiner Parade gegen Marcio Pälchen sicherte der Schlussmann dem Landesligisten in einem denkwürdigen Elfmeterschießen das Weiterkommen gegen den Verbandsligisten SV Dessau 05. Zum Ende der regulären Spielzeit hatte es 2:2 gestanden, zum Ende der Verlängerung 3:3. Dann behielt der Underdog, der seit der 79. Minute in Unterzahl agieren musste, das bessere Ende auf seiner Seite.

Einen historischen Erfolg feierte der SV Eintracht Emseloh mit dem 3:0-Heimsieg über den SC Bernburg: Zum ersten Mal feierte die Eintracht den Einzug ins Landespokal-Halbfinale. Emmanuil Heimur (7.) und Bogdan Bozhok (18.) legten dabei schon früh den Grundstein zum Erfolg. Im zweiten Durchgang sorgte Sergiy Molochko für die Entscheidung (63.).

