Gardejahrgang der SpVgg SV Weiden winkt Regionalliga-Aufstieg

Jubel am Weidener Wasserwerk: Der 4:0-Heimsieg über den ATSV Erlangen am vergangenen Samstag machte den Herbstmeistertitel in der Bayernliga Nord für die U15 der SpVgg SV Weiden und die damit verbundene Qualifikationsrunde zur Regionalliga perfekt. Im Frühjahr geht es nun für die Mannschaft von Trainer Max Seitz gegen Wacker Burghausen, die SpVgg GW Deggendorf, den FV Illertissen, die JFG Wendelstein und die Viktoria aus Aschaffenburg in einer eigenen Liga mit Hin- und Rückspiel um den Aufstieg in die höchstmögliche Spielklasse in diesem Alterssegment. Dort verweilen derzeit Mannschaften wie Bayern München, 1860 München und der FC Augsburg. Doch bis dahin ist für den derzeitigen Gardejahrgang 2011 des Weidener NLZ noch ein sehr weiter Weg zu gehen.

Schon in den vergangenen beiden Spielzeiten machte dieser besondere Jahrgang der SpVgg auf sich aufmerksam, gewann er doch die Förderligen des Bayerischen Fußball-Verbandes teilweise mit mehreren Punkten Vorsprung vor dem jeweils Zweitplatzierten. Nun die dritte Meisterschaft in der anspruchsvollen Bayernliga Nord, in der die Mannschaft um Kapitän Max Schlagenhaufer Vereine wie die SpVgg Bayreuth, den 1. FC Schweinfurt, Viktoria Aschaffenburg und Eintracht Bamberg hinter sich ließ. Mit einer stolzen Punkteausbeute von 28 Zählern aus zwölf Spielen und einer Tordifferenz von 35:6 schlossen die jungen Nachwuchskicker der SpVgg SV Weiden erneut auf eine besondere Art und Weise die Liga ab.





U19 stabilisiert sich, U17 darf auf Bayernliga-Aufstieg hoffen



Besonderen Anlass zur Freude gibt es auch bei anderen Jahrgangsstufen. Die Weidener U19 schließt die Tabelle der Landesliga Nord zur Halbserie auf dem vierten Tabellenplatz ab. Ein Highlight nicht nur vom Resultat, sondern auch mit der Art und Weise an Einsatz und Leidenschaft, war der 4:1-Auswärtserfolg vergangen Freitag im Lokalderby beim SV Raigering. Das Hinspiel verlor man zu Hause noch und musste aufgrund der dünnen Personaldecke nichts Gutes für die weiteren Wochen erahnen. Doch die Elf von Trainer Michael Solter-Schlechte stabilisierte sich zunehmend und befindet sich nun zum Jahresende auf einem nicht für möglich gehaltenen vierten Platz.



Auf den Bayernliga-Aufstieg darf die U17 der SpVgg SV Weiden hoffen. Schon in den ersten Spielen der U17-Landesliga Nord zeichnete sich eine besondere Saison für die Jahrgänge 2009 und 2010 ab. Die Mannschaft von Trainer Florian Eiser und Sebastian Baldauf siegte zum Saisonauftakt beim FC Eintracht Bamberg und holte sodann aus den ersten sechs Pflichtspielen 16 Punkte. Inzwischen ist man schon in der Winterpause und bereitet sich ab Januar wieder auf die Rückrunde vor, in der man das große Ziel Bayernliga-Aufstieg anvisiert.





Lob für die Jüngsten im unteren Alterssegment – Alle Trainer haben Trainerscheine