Gardasee Trophy 2026 – Ein unvergessliches Erlebnis

Vom 07. bis 11. April hatte unsere D-Jugend die außergewöhnliche Gelegenheit, an der Gardasee Trophy 2026 teilzunehmen. Bei herrlichem Wetter und besten Bedingungen konnten die jungen Fußballer an drei Turniertagen gegen Teams aus Irland, Deutschland und Belgien antreten. Die sportlichen Ergebnisse und das Abschneiden waren zwar nicht optimal, doch standen nicht im Vordergrund. Viel wichtiger war das Erlebnis, das Herzblut und der Teamgeist, mit dem die Mannschaft auf dem Platz agierte.

Im Mittelpunkt der Reise stand das Stärken der Gemeinschaft und des Zusammenhalts innerhalb des Teams. Neben den Turnierspielen wurde Gardaland besucht, wo die Kinder jede Menge Spaß hatten – ganz im Gegensatz zu den Trainern, die sich bei den rasanten Attraktionen lieber zurückhielten. Ein Karaoke-Abend sorgte für weitere Highlights und brachte so manches bislang verborgenes Talent zum Vorschein.

Auch wenn der Fußballgott diesmal nicht auf unserer Seite war, sorgte der Wettergott dafür, dass die Sonne strahlte und die Temperaturen sogar zur Nutzung der Poolanlage und des Gardasees einluden. So wurde das Turnier zu einem rundum gelungenen Abenteuer, das den Kindern noch lange in Erinnerung bleiben wird.