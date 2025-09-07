Garchings kleine Siegesserie reißt in Freising

Die kleine Siegesserie des VfR Garching hat ein jähes Ende gefunden nach viermal drei Punkten. Das Auswärtsspiel in der Bezirksliga Nord beim SE Freising ging mit 1:2 (1:1) verloren.

Die Freisinger hatten nach einem schwachen Saisonstart einen Trainerwechsel, aber diese Veränderung ist sicher nicht der Grund für die Garchinger Niederlage. Der VfR schaffte es diesmal einfach nicht, an die Leistungen der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Schon zuletzt beim 4:0 gegen den abgeschlagenen Letzten Fatih Ingolstadt ließ man ein paar Prozent nach gegenüber den zuvor starken Auftritten.

Freising kam besser ins Spiel und belohnte sich früh mit dem 1:0 durch den ehemaligen Ismaninger Joshua Steindorf (5.). Als die Gäste dann besser in das Spiel fanden, sorgte Spielertrainer Mike Niebauer für den Ausgleich (31.). Die große Dominanz der Schwarz-Weißen gab es aber auch da nicht.

Richtig in die Schieflage gerieten die Garchinger ab der 60. Minute, denn in der letzten halben Stunde spielte nur noch Freising und hatte eine Reihe von guten Einschussmöglichkeiten. Der neuerliche Führungstreffer der Heimmannschaft war nur eine Frage der Zeit und Fabrizio Brandes machte dann auch den verdienten Siegtreffer (73.). Im Tor wurde der diesmal fehlende Korbinian Dietrich von Fabian Schmid vertreten. „Er hat mit Topparaden noch einige Gegentore mehr verhindert“, lobte Mike Niebauer Garchings besten Mann. (nb)

SE Freising – VfR Garching 2:1 (1:1). VfR: Schmid, Eisl (46. Eicke), Stefanovic, Sostaric (69. Kardum), M. Niebauer, D. Niebauer, Sternke (66. Monetti), Strube, Mitko, Vogel (81. Krautner). Tore: 1:0 Steindorf (5.), 1:1 M. Niebauer (31.), 2:1 Brandes (73.). Schiedsrichter: Julian Dunkel (TSV 1860) – Zuschauer: 140.