Garchings Coach Mike Niebauer: „Unentschieden können wir nicht“

Acht Runden sind in der Fußball-Bezirksliga bereits gespielt, aber so wirklich weiß man bei den Fußballern des VfR Garching noch nicht, wie man dran ist. Nach jeweils vier Siegen und vier Niederlagen ist beim Landesliga-Absteiger vor der Dienstreise zum FC Langengeisling (Samstag, 14 Uhr) alles offen.

„Unentschieden können wir nicht“, sagt der VfR-Trainer Mike Niebauer und muss selbst grinsen über die bisherige Runde, in der seine Spieler partout keine halben Sachen machten. Er würde sich jedoch im Reifeprozess der jungen Mannschaft wünschen, dass sie künftig auch einmal schwächere Spiele mit einem Unentschieden ins Ziel rettet. Niebauer erhofft sich in den nächsten Partien, dass die Garchinger defensiv stabiler stehen und auch einmal ein oder zwei Tore für den Sieg reichen.

Nach dem Ende der bayerischen Sommerferien nähert sich der VfR nun auch personell der Aufstellung an, die sich die Verantwortlichen vor der Saison gedacht hatten. „Wir haben jetzt einen deutlich größeren Konkurrenzkampf“, sagt Mike Niebauer mit Blick auf Samstag. Er ist vor allem erleichtert, dass diesmal Staas Mitko wieder auf dem Platz steht. Er hat bei seinen bisherigen Einsätzen der Mannschaft viel Stabilität verliehen.

Mit den zwölf Punkten aus den bisherigen acht Spielen haben die Garchinger Potenzial in alle Richtungen. Zur Spitzengruppe fehlen aktuell nur fünf bis sechs Punkte, aber eben auch nur zwei zur Abstiegsrelegation. Dort befindet sich der nächste Gegner Langengeisling, den man unbedingt hinter sich behalten möchte. „Unter Umständen kann ich diesmal auch mit einem Unentschieden leben“, sagt Mike Niebauer. Klar ist aber auch, dass nach dem wechselhaften Start (zwei Niederlagen, vier Siege, zwei Niederlagen) nun richtungweisende Wochen kommen. (nb)

Voraussichtliche Aufstellung: Dietrich, Eisl, Eicke (Matzkowitz), Stefanovic, Wollny, James, M. Niebauer, D. Niebauer, Strube, Fellner, Agbavon.