Garchinger Serie endet nach spätem Gegentor in Palzing

Durch die 0:1-Niederlage beim SVA Palzing rutscht der VfR Garching in der Bezirksliga Nord auf Platz vier ab und verpasst wichtige Punkte.

Garching – Fußballmannschaften werden dann zu echten Aufstiegskandidaten, wenn sie einen Schnitt mit zwei Punkten pro Spiel oder besser erreichen. Das wäre für den VfR Garching erreichbar gewesen mit einem Sieg bei dem im Tabellenkeller festsitzenden Aufsteiger SVA Palzing, aber es gab eine bittere 0:1 (0:0)-Pleite durch ein ganz spätes Tor. Nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage ist die Garchinger Serie gestoppt.

In der ersten Halbzeit bot sich das zu erwartende Bild mit Garchinger Kickern, die viel Ball am Fuß hatten, aber gegen defensiv stabile Gastgeber nicht viel Torgefahr zu Stande brachten. Drei gute Tormöglichkeiten hatte der Gast, der etwas zu umständlich agierte. Grundsätzlich lieferten sich die beiden Mannschaften kein wirklich gutes Bezirksliga-Match.