Garchinger Serie endet nach spätem Gegentor in Palzing

Durch die 0:1-Niederlage beim SVA Palzing rutscht der VfR Garching in der Bezirksliga Nord auf Platz vier ab und verpasst wichtige Punkte.
Garching – Fußballmannschaften werden dann zu echten Aufstiegskandidaten, wenn sie einen Schnitt mit zwei Punkten pro Spiel oder besser erreichen. Das wäre für den VfR Garching erreichbar gewesen mit einem Sieg bei dem im Tabellenkeller festsitzenden Aufsteiger SVA Palzing, aber es gab eine bittere 0:1 (0:0)-Pleite durch ein ganz spätes Tor. Nach zuletzt fünf Spielen ohne Niederlage ist die Garchinger Serie gestoppt.
In der ersten Halbzeit bot sich das zu erwartende Bild mit Garchinger Kickern, die viel Ball am Fuß hatten, aber gegen defensiv stabile Gastgeber nicht viel Torgefahr zu Stande brachten. Drei gute Tormöglichkeiten hatte der Gast, der etwas zu umständlich agierte. Grundsätzlich lieferten sich die beiden Mannschaften kein wirklich gutes Bezirksliga-Match.
Nach dem Seitenwechsel kamen dann die Hausherren besser in die Partie. Palzing gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe, verlagerte das Geschehen in die Garchinger Hälfte und hatte zumindest eine enge Aktion bei einem Eckball. In der Schlussviertelstunde gewannen die Garchinger dann wieder mehr Kontrolle und es war eigentlich das typische 0:0-Gekicke, bei dem der Schlusspfiff des Schiedsrichters eine eher erlösende Wirkung hat.
Bevor der Referee jedoch dreimal in seine Pfeife blies, landeten die Gastgeber aber noch den ganz großen Wurf. Mit der ersten richtig guten Torchance gelang Palzing das 1:0 in der Schlussminute. Damit rutschen die Garchinger in der Tabelle der Bezirksliga Nord wieder etwas ab auf den vierten Platz – und Palzing näherte sich dem direkten Klassenerhalt bis auf vier Punkte an. Aufgrund der starken Palzinger Phase in der zweiten Hälfte war der Überraschungscoup nicht ganz so unverdient.