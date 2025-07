Garching will sich bei Heimpremiere nicht überraschen lassen

Der Fan des VfR Garching ist Kummer gewöhnt und kennt das Gefühl, seinen Verein in der Tabelle weit unten zu sehen. Das war in den letzten der glorreichen Regionalligajahre der Fall (Da war Garching einmal Erster!) und zuletzt bei zwei Abstiegen in Serie. Nun trifft man sich auf dem Sportgelände an der Schleißheimer Straße zur Heimpremiere gegen die SpVgg Kammerberg (Freitag, 20 Uhr) und möchte sich weiter vorne in der Liga festsetzen.

Die 1:3-Niederlage beim absoluten Topfavoriten FC Moosinning war schade, aber kein Beinbruch. Trainer Mike Niebauer sah, dass seine Mannschaft mit vielen Kickern aus dem eigenen Verein (2. Mannschaft, A-Jugend) und einigen Neuzugängen gute Ansätze hat. Auf der Leistung von Moosinning können die Garchinger aufbauen und auf dem Papier hat man den besten Kader der Liga hinter sich. Das erste Heimspiel gegen die SpVgg Kammerberg, einem kleinen Verein aus dem Freising-Dachauer Hinterland, wird ein Vorgeschmack für dieses Jahr. Kammerberg freut sich auf einen in der Region großen Namen und kommuniziert deutlich, dass man zu einem der Aufstiegsfavoriten fährt. Der Gegner reist mit Respekt an und der Hoffnung auf eine Überraschung. Garching wird in den Heimspielen der Bezirksliga wohl öfters die Rolle zugeschoben, als Verein mit dem klingenden Namen – der Fluch der (Regionalliga-)Vergangenheit – das Spiel machen zu müssen. Auf diese Rolle muss Spielertrainer Mike Niebauer seine junge Mannschaft einstellen. Das ist nicht die einfachste Aufgabe in Verbindung mit der Hoffnung der eigenen Fans, die endlich wieder zu Heimspielen gehen wollen, um Siege zu sehen. (nb) Voraussichtliche Aufstellung: Dietrich, Eicke, Eisl, Matzkowitz, Stefanovic, Fellner, James, M. Niebauer, Sternke, Strube, Agbavon.