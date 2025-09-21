Garching wieder ohne Gegentreffer

Es bleibt dabei: Der VfR Garching kann alles außer Unentschieden. Mit dem hoch verdienten 2:0 (0:0) beim FC Langengeisling verbesserten die Hopp-Oder-Topp-Kicker ihre Bilanz in der Fußball-Bezirksliga auf fünf Siege und vier Niederlagen.

Beim dritten Saisonerfolg ohne Gegentor standen die Garchinger defensiv richtig gut und ließen so gut wie gar nichts zu. Langengeisling hatte seine zwei größten Chancen in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit. Mit einem Anschlusstreffer hätte es da noch für wenige Minuten unnötig eng werden können. Dafür waren die 90 Minuten davor souverän und Rückkehrer Staas Mitko war ein erheblicher Faktor für die defensive Stabilisierung nach zuletzt zwei Pleiten.

In der ersten Hälfte taten sich die Garchinger noch ziemlich schwer. Einmal köpfte Spielertrainer Mike Niebauer an den Pfosten, aber das war es dann an Chancen. Garching hatte viel Ballbesitz, aber eben nicht in den gefährlichen Bereichen rund um das gegnerische Tor. Nach der Pause wurde der VfR zwingender und der klassische Dosenöffner war dann eine Standardsituation. Staas Mitko fand mit seiner Ecke den Kopf von Mike Niebauer und Langengeisling musste machtlos zusehen (58.).

Nach dem zweiten Treffer vier Minuten später durch Oliver James (62.) kam die Phase, in der Garching den Deckel auf das Spiel hätte machen können, vielleicht sogar müssen. Leon Fellner hatte bei einem Lattentreffer Pech. Garching verpasste die Vorentscheidung und geriet dann auf den letzten Metern noch einmal ins Trudeln. Unter dem Strich ist der Sieg aber verdient und bildet die Basis, sich weiter entspannt die Tabelle anschauen zu können. (nb)

FC Langengeisling – VfR Garching 0:2 (0:0). VfR: Dietrich, Mitko, Stefanovic, Wollny (67. Matzkowitz), Fellner, James (90.+3 Vogel), M. Niebauer (73. Agbavon), D. Niebauer (79. Sostaric), Salassidis (46. Eisl), Sternke, Strube. Tore: 0:1 M. Niebauer (58.), 0:2 James (62.). Schiedsrichter: Maximilian Scheungrab (Aunkirchen) – Zuschauer: 120.